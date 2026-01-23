三商壽股臨會通過併入玉山金 董座翁肇喜：今年是新開始！

三商美邦人壽（2867）23日召開股東臨時會，討論與玉山金控進行股份轉換案，由董事長翁肇喜親自主持，出席比率逾65%，會中順利通過與玉山金（2884）簽訂股份轉換契約，股東會上並沒有股東提出異議，贊成比率超過9成，整場股東會歷時大約20分鐘就結束。三商壽23日早盤股價先呈現小漲，隨後由紅翻黑，目前約在7.90元附近。

玉山金與三商壽董事會同步在2025年11月5日通過雙方合意併購，此交易將以股份轉換方式進行，以每一股三商壽普通股換發玉山金0.2486股普通股，交易完成後，三商壽將成為玉山金100%持有子公司。

翁肇喜在股東會結束後表示，滿心的感謝股東長期支持，希望今年會是很好的一年，由於玉山金今日也同步進行股東臨時會，若有通過，就會正式展開合併交割程序，在這期間當中，就是要好好衝刺業績，「我們最近業績都很不錯，大家的信心滿滿，士氣很高昂。」

因應今年接軌新制，壽險公司在去年紛紛朝向高CSM（合約服務邊際）商品發展，翁肇喜也透露，去年全年新契約CSM雖然超過100億元，不過，距離達成內部目標的150億元，還差一點點，達成率約95%；對於今年的新契約CSM目標則預期，還要再成長10%。

三商壽主管也補充，由於過去三商壽銷售較多的投資型保單，但近兩年開始持續在商品面進行轉變，銷售較多的保障型、傳統型保單，也就是說，投資型保單的熱度依舊會持續，但同時也會強化保障型商品。

翁肇喜強調，今年是一個新的開始，大家都想好好拚。至於今年是否還有資本增資規劃，他則說，將交由玉山金來主導。先前玉山金董事長黃男州已表示，預計將於今年第3季底或第4季初完成換股，將三商壽納入為子公司，屆時三商壽將更名為「玉山人壽」。