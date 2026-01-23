企業赴美投資需求大增　中信銀：將評估參與信保機制

台美關稅談判底定，政府信用擔保機制預計在國發會國家融資保證機制下，建立專案信保機制，提供企業授信額度。未來如果信保機制出爐且規則明確後，中信銀今天表示，將有意願評估參與，共同協助企業取得所需資金。

台美關稅談判底定，雙方達成台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識。根據行政院過往說明，政府信用擔保機制預計透過國發會「國家融資保證機制」下設專案融資保證機制，初步以授信額度上限2500億美元規模設算，預估保證成數為5成至6成左右，專款規模將落在62.5億至100億美元之間，專款共分5期規劃，由國發基金及公民營銀行共同參與，至於如何分擔組成，機制尚待核定。

中信銀表示，積極跟隨台商赴美投資腳步，透過增設據點與深化服務來擴張美國市場，以強化對台商客戶的金融支持，未來若國家保證機制更為明確、相關辦法出爐後，中信銀將有意願評估，公私協力共同協助企業取得所需資金。

至於如何看待未來到美國投資企業的融資需求，中信銀向中央社說明，2018年中美貿易戰至今，台灣赴美投資金額累計達411億美元，再加上台美關稅談判協議中，台灣企業赴美投資的承諾，未來數年台商投入的資源將進一步擴大。

中信銀預期，隨著台灣電子及半導體等產業加碼投資美國，且關稅談判提出的「台灣模式」協助台灣企業在美國扎根，相關供應鏈有望在美國陸續建立生產據點，也有機會帶動廠房、設備、營運週轉等資金需求以及現金管理等其他衍生的金融服務。

中信銀持續掌握相關政經脈動，已陸續擴大對美國布局。中信銀洛杉磯分行及休士頓辦事處已獲金管會核准申設，完成申設後再加上既有紐約分行、美國子行逾20家據點及鳳凰城貸款辦公室，中信在美國布局將橫跨全美台灣投資熱點。

根據金管會統計，13家國銀在美國設分支機構，包含25家分行、4家代表人辦事處、3家子行、38家子行設立的分支行與其他類型3家，合計73個據點，目前還有土銀的休士頓辦事處尚待美國核准。據點以設在美國紐約、洛杉磯最多，其餘分布在西雅圖、矽谷、休士頓、芝加哥、關島、達拉斯、鳳凰城等。