永豐金證券「股票禮品卡」打造金融福袋 65萬包最後席位、大獎倒數

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖說：永豐金證券首度跨界超商通路打造「金融福袋」，提供的新戶加碼獎金，足買「第一股0050」。
圖說：永豐金證券首度跨界超商通路打造「金融福袋」，提供的新戶加碼獎金，足買「第一股0050」。

四大超商今年共推出180萬包福袋，總價金額推估達3.06億元。永豐金證券首度跨界超商通路打造「金融福袋」，精準對接消費者對資產增值的渴求，創造全新「金融福袋刮的是未來」新春話題。福袋中的股票禮品卡-好運刮刮卡，提供的新戶加碼獎金，足買「第一股0050」。

台灣人對福袋的狂熱在2026年出現關鍵轉變。永豐金證券打破傳統百貨與超商以實體贈品為主的常態，攜手全家於2026潮流福袋中，包包附有「股票禮品卡-好運刮刮卡」，成功打造金融福袋。

以市場存股第一名的熱門標的-追蹤大盤指數的0050來看，新戶至少獲得100 元加碼禮，加上禮品卡保底獎金8元起，累計金額已約足以買進「第一股0050」。且根據永豐金證券豐存股平台「自訂篩選條件」功能顯示，收盤價小於100元的台股∕ETF標的，豐存股平台共計有211檔可供刮刮卡中獎人選擇。讓原本娛樂性質的福袋，轉化為可立即行動的理財起點，讓投資不再遙遠，而是日常順手刮開的驚喜。

這場「超商補財庫」的創新模式，也映照出台灣數位理財需求正快速升溫。根據證交所最新統計，2025年全年證券總開戶數再創新高，根據國發會人口推估查詢系統作為母體比對，其中31~40歲滲透率（含重複開戶）驚達七成；超商成功開啟了理財新場景，讓金融服務融入在日常消費中，也翻轉台灣福袋文化常態。目前，金融福袋銷售已進入白熱化階段。永豐金證券的股票禮品卡-好運刮刮卡，其最高中獎面額2,499元可全額抵扣存股首期本金，因具備可立即使用優勢，引發理財族群熱烈掃貨。隨著65萬包福袋銷售進入最後倒數，最新統計最大獎僅剩最後25席，吸引許多民眾在超商福袋最後倒數銷售時刻，尋找這份具備增值潛力的「金融紅包」。

