5大行庫去年房貸年減逾3成

去年房市急凍，中央銀行數據說話，根據五大銀行最新承作放款資料顯示，去年五大行庫購屋貸款金額全年新承作僅七千六百九十四億元，年減幅接近三成四，反映房市在信用管制與銀行授信趨嚴下，實際購屋資金動能明顯降溫。

央行經研處副處長葉盛表示，房貸情況去年算「稍微正常」。他說明，去年購屋貸款金額減少超過三成，關鍵主因在於前一年度房貸新承作金額飆升太高。二○二四年時，光是新青安房貸，五大行庫新承作量就高達四千一百卅八億元。

資料顯示，以每月變化來看，去年除了二月，每個月年增率均為負數，行庫主管說，這反映第七波選擇性信用管制效果是「全面的、長時間的。」

行庫主管指出，除了央行控管外，銀行本身對房貸成數、審核條件與資金配置更為謹慎，使得實際核貸與撥款速度放緩，直接反映在新承作金額大幅下滑，即便行政院長卓榮泰要求行庫「水龍頭打開點」，然而反映在數據上，房貸仍呈現低迷情況。

行庫主管認為，去年全台移轉棟數約廿六萬棟，「大概已經落底」，不少民眾仍在觀望央行政策鬆綁態度。

此外，五大行庫新承作資本支出貸款去年全年八千三百○四億元，創下二○一九年以來低點，葉盛認為，傳產業去年受到關稅戰跟中國大陸生產過剩造成的價格戰競爭，市況不好，而受惠於人工智慧（ＡＩ）的半導體相關產業，也不一定需要在國內籌資，連帶影響銀行放款業務。