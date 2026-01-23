AI創新百強／凱基金三大進擊 樹立標竿

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
凱基金控榮獲「AI創新百強」優選，展現凱基推動數位轉型的創新成果，由資訊暨數位數據創新處副總洪偉洲（圖右）代表領獎。 凱基金控／提供
凱基金控榮獲「AI創新百強」優選，展現凱基推動數位轉型的創新成果，由資訊暨數位數據創新處副總洪偉洲（圖右）代表領獎。 凱基金控／提供

由《商業周刊》主辦的首屆「AI創新百強」昨（22）日舉行頒獎典禮，凱基金控（2883）在全台超過400件企業提案中脫穎而出，獲「優選」獎項肯定，展現集團將生成式AI轉化為實質競爭力的高度行動力。

本屆「AI創新百強」評選範疇涵蓋金融、服務、製造及資通訊四大產業，目的在發掘最具落地效益與實戰價值的標竿企業。評審團由產官學專家組成，全面審視創新程度、應用深度與實際影響力。

凱基金控表示，因應生成式AI快速崛起，集團自2023年起規劃AI藍圖，從內部教育訓練著手，強化員工AI素養，並舉辦生成式AI黑客松競賽，鼓勵同仁提出流程改造或業務優化方案；2024年進一步以「創建AI賦能、治理與科技平台」為架構，整合集團資源，推動發展計畫，建立具規模的AI應用體系。

在此次評選中，凱基金控在人力資源、風險管理及法遵內控三大面向的實際應用成果，獲得評審團認同。其中，在人資方面，凱基金控與凱基銀行合作開發「HR人資e點通」智慧平台，彙整近700份職位說明資料，並導入AI小幫手，支援員工培訓、招募媒合、績效回饋與職涯發展，讓資訊取得更即時、運用更彈性。

在風險管理領域，凱基金控導入微軟M365 Copilot與AI Agents技術，打造「風管數位智庫」，透過自動化分析、同業資料比較與內部知識共享，協助團隊提升研判能力與決策效率，打破部門間的資訊隔閡，讓資料轉化為全公司共享的智慧智庫。

至於法遵與內控作業流程，凱基金控同樣運用AI工具，協助資料蒐集、檢核與交叉分析，讓查核流程數位化，整體作業效率提升50%，為集團打造出標準化、可追蹤且高度合規的智能作業流程，成為金融業合規科技的指標性典範。

展望未來，凱基金控將持續以AI創新作為推進力，結合員工創新能量與產業夥伴能力，深化AI與金融服務整合力，打造更具韌性的數位金融生態系，為企業數位轉型樹立新標竿。

