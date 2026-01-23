AI創新百強／玉山銀普惠金融 看見成果

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國發會副主委詹方冠（左）頒發「AI 創新百強金質獎」獎座，由玉山金控科技長張智星（右）代表受獎。 玉山金控／提供
國發會副主委詹方冠（左）頒發「AI 創新百強金質獎」獎座，由玉山金控科技長張智星（右）代表受獎。 玉山金控／提供

《商業周刊》昨（22）日舉辦首屆「AI創新百強」頒獎典禮，玉山銀行以卓越的人工智慧（AI）應用成果，榮獲金質獎肯定，不僅展現玉山在AI金融創新領域的領先實力，也彰顯其推動普惠金融的深耕成果。玉山長期致力於金融創新，運用人工智慧（AI）優化金融服務，提升顧客對信貸服務的體驗。

為優化傳統信貸流程的人工作業比例、審核效率，玉山以顧客需求為核心，將AI嵌入信貸產品的全生命周期，透過導入「授信定價策略」、「語料商機資料庫」、「智能外撥系統」、「財力評估模型」及「在職比對系統」五大AI創新解決方案，成功打造更快速、便捷、精準的信貸服務體驗，不僅簡化顧客申貸流程，更大幅提升徵審效率，落實風險定價，為顧客提供更具競爭力的貸款方案。

在擴大金融服務可及性的方面，玉山銀行善用AI技術創新，成為國內首家獲金管會核准試辦「AI 財力評估模型」監理沙盒案的金融機構，讓原本難以提供財力證明的族群也能獲得信貸服務，是台灣普惠金融發展的重要里程碑。

此外，智能外撥系統與語料商機資料庫的運用，可以更精準掌握顧客需求並提供客製化金融服務，透過科學化的經營及智能化的決策，有效提高服務的品質與效率。

玉山銀行強調秉持「深耕台灣，布局亞洲，接軌國際」的願景，未來將持續投入金融科技與AI創新，並積極響應政府政策，兼顧風險控管與法遵治理，與社會各界共同推動普惠金融與永續發展，為台灣金融產業的發展貢獻力量，共創更美好未來。

