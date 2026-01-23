AI創新百強／一銀應用落地 秀領先實力

第一銀行積極推動金融服務與營運管理之AI應用，持續深化數位轉型與創新布局，榮獲首屆「AI創新百強」肯定，展現第一銀行在AI技術導入、應用落地及組織推動等面向的整體成果與領先實力。

第一銀行「Project3A（AO AI Agent）－法金業務AI助理」在評選中脫穎而出，藉由AI的輔助，法金業務人員（AO）可以快速提升客戶經營與業務拓展效率，透過整合內外部資料來源，結合AI分析與智慧輔助機制，瞭解客戶背景、產業動態與潛在商機，節省客戶與AO溝通及提供資料的時間，直接提供更貼近需求的重點資訊與行動建議，強化資料蒐集與分析效率，使業務人員得以專注於客戶互動與關係經營。

此外，因應金融科技快速發展與市場環境變化，第一銀行持續強化AI技術於多元實務場景應用，涵蓋金融阻詐、內部營運及業務支援等領域，透過系統化導入大數據分析模型與智慧工具，協助提升作業效率。

在金融阻詐方面，第一銀行積極運用科技強化防詐機制，導入異常金流偵測與智慧分析工具，運用AI進行高風險的交易預警與異常行為辨識，並加強了實務模擬演練，強化員工防詐意識與應變能力，有效的提升阻詐成效，守護客戶的財產安全。

於內部營運及業務支援層面，第一銀行也持續發展AI輔助工具，協助同仁進行資料分析、資訊彙整與流程優化，並透過行內舉辦的「DigitALL黑客松」競賽，鼓勵參賽者運用人工智慧技術解決實務問題，培養科技應用能力與數據思維，持續強化組織創新動能。

展望未來，第一銀行將秉持「就在你左右」的品牌精神，深化AI與數據應用，結合金融專業與創新科技，持續提升服務品質與營運效能，實踐普惠金融與永續發展目標。