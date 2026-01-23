五大銀新房貸額減三成

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（22）日公布去年本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款概況。以全年觀察，去年本國五大銀行新承作購屋貸款金額合計為7,694.5億元，明顯低於2024年的1兆1,632億元，年減金額高達3,938億元，減幅達33.8%。

至於新承作資本支出貸款，去年五大銀新承作放款合計8,304.4億元，較2024年大幅減少1,430.2億元，年減14.7%。

央行經研處副處長葉盛指出，去年本國五大銀行新承作購屋貸款金額合計為7,694.5億元，年減33.8%。新承作購屋貸款量大幅下滑，主要有兩大原因：一是2024年「青安」與「新青安」貸款申辦熱絡，全年金額高達431.8億元，墊高比較基期；相較之下，2025年相關貸款量降至309.6億元。二是整體房市降溫，房價修正與交易量下滑，也同步壓抑購屋貸款需求。

根據信義房屋統計，2025年六都建物買賣移轉棟數約20.5萬棟，創下近八年新低。不過，12月在年底交屋潮挹注下，六都單月移轉棟數約2萬棟，月增幅度達25%。

若以全年表現來看，各都會區普遍呈現衰退，其中高雄市年減31%為減幅最大，台南市年減29%，新北市年減25.7%，台中市與台北市皆年減22.7%；桃園市相對抗跌，全年移轉棟數約4萬棟，年減18%，為六都中減幅最小。

去年12月本國五大銀行新承作購屋貸款金額在年底交屋潮帶動下，單月回升至635.4億元，重返600億元水準，較11月增加47億元；房貸加權平均利率則小幅下滑至2.298%。

大銀行 新青安

