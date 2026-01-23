金融業債券投資拋美買日 分散風險是主要考量

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,348億元或7.5%；反觀日本公債持有部位則大幅攀升至764億元，年增426億元、年增幅高達1.26倍，呈現「拋美買日」分散資源的態勢。 路透
金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,348億元或7.5%；反觀日本公債持有部位則大幅攀升至764億元，年增426億元、年增幅高達1.26倍，呈現「拋美買日」分散資源的態勢。 路透

金融業資產配置出現明顯轉向。金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,348億元或7.5%；反觀日本公債持有部位則大幅攀升至764億元，年增426億元、年增幅高達1.26倍，呈現「拋美買日」分散資源的態勢。

金管會昨（22）日指出，金融業減碼美債，主因包括銀行基於風險分散考量，美債到期後不再全數回補；券商因應美國降息環境調整部位；保險業則依整體投資配置進行調整。

從持有結構來看，銀行仍是美債最大持有人，持債9,094億元、占比逾五成；保險業持有7,432億元、占44%，券商僅200億元。

若以年度變化觀察，銀行業減碼力道最為明顯，全年減持1,183億元、年減11.5%；保險業年減130億元、幅度僅1.7%，券商則年減34.77億元、年減14.8%。

壽險業者坦言，壽險業海外債券投資，多以美國企業債與金融債為主，占其持債部位約八成，美國公債僅占一至兩成，顯示壽險對美債調整相對有限。

近期受美歐貿易戰疑慮升溫影響，市場再度上演「拋售美國」行情，美國公債債殖利率大彈，價格承壓。

市場關注壽險業是否加入拋售行列，保險局副局長蔡火炎強調，美國資產仍是保險業海外投資的重要市場，目前未見業者大舉出售美債的情況。

相較之下，日本公債成為金融業資金的新去向。2025年底金融三業持有日本公債餘額764.51億元，年增426.4億元，其中以銀行業加碼最為明顯。銀行業全年持有日債735億元，年增約400億元、幾乎翻倍。

銀行局副局長張嘉魁指出，銀行加碼日本公債，多以短天期為主，主因是一年期日本公債利率約0.8%至0.9%，明顯高於同天期日圓拆借利率約0.2%，在利差誘因下，有助提升日圓資金運用效率。

券商持有日債也同步成長，2025年底達5.51億元，年增79%；保險業從原本幾乎未持有，新增約24億元，主要仍基於投資配置考量。

美國 美債 保險

延伸閱讀

金融業前進美國受矚目 迄今13家國銀共有73個在美據點

台灣虎航攜手日本岡山縣、高雄捷運 打造台日三方吉祥物彩繪輕軌

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

日本也有疑美論？從期待到憂心 學者：被美國遺棄的恐懼加深

相關新聞

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

美債不香了？金融業年拋逾千億 日債年增1.26倍關鍵原因曝

金融業資產配置出現明顯轉向。金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,3...

海外旅遊注意！ 4月起買定額給付型旅遊不便險有張數限制

根據金管會保險局統計，近三年保險業旅遊保險需求不斷攀升，截至去年11月底止旅行綜合保險及旅遊不便險共544萬件、保費28...

金融業債券投資拋美買日 分散風險是主要考量

金融業資產配置出現明顯轉向。金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,3...

旅遊不便險 4月起限買二張

金管會表示，產險公會考量旅遊不便險的損害填補原則，針對定額給付型商品的通報平台正在建置中，預計今年4月1日起通報機制，保...

五大銀新房貸額減三成

中央銀行昨（22）日公布去年本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款概況。以全年觀察，去年本國五大銀行新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。