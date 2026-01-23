國壽採匯率會計新制 大型壽險業者將跟進

臺銀人壽、國泰人壽近日先後宣布採用最新匯率避險會計制度，據了解，主要大型壽險公司都將於本月陸續經董事會通過，採行債券攤銷法會計避險制度。

新光人壽昨（22）日表示，會採用AC攤銷新制，今年避險金額會下降，而且以降低NDF（無本金交割遠期外匯）為主。凱基人壽表示，是否採用匯率會計制度調整須經過董事會決議，目前正評估中。

至於南山人壽，據了解也有意要採行AC債券匯率攤銷法，不過截至昨日，南山人壽暫無正面回應。富邦人壽、台灣人壽也暫無回應。

壽險高層表示，目前方案尚未完全出爐，但據了解大部分公司都會採用匯率會計新制，解決壽險業長年花費鉅額成本進行匯率避險，卻實質避險效益有限問題，且目前大部分公司會選擇移動四至五成左右至OCI，因為根據估算這是最能夠維持平穩的比例，淨值不會因為匯率升貶有大幅波動。

另外在避險工具上，業者應會優先降低NDF的需求，傳統CS（貨幣交換）則微降或保持不變。

主要大型壽險業應多數會採用匯率會計新制，以降低降險成本。至於是否符合「極罕見情況」，將由各壽險公司董事會決議、會計師簽核，確認自家資金結構適用後，才能將AC部位海外債券改採分期攤銷認列。因此此制度並非業界一體適用，各公司可以依自身財務判斷，決定是否採用。

