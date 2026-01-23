國壽品牌價值登全球500大

國際權威品牌價值評估機構《Brand Finance》日前揭曉「2026全球500大最有價值品牌（Global 500）」排行榜，國泰人壽較前年度名次躍升80名，位居第407名，為台灣唯一上榜的保險業品牌，更是唯一八度入榜的金融業品牌。

國泰人壽去年也橫掃國內外超過20項知名獎項，連續11屆獲台灣保險業權威評比「保險卓越獎」的肯定，領先業界拿下最多座金質獎，也獲得《Brand Finance》評選「全球十大最強保險品牌」，並連續11年入選「全球百大最有價值保險品牌」。

《Brand Finance》為全球最具影響力的品牌評價機構之一，每年依據企業財務表現、品牌價值、市場占有率等多項指標進行全面評估；「全球500大最有價值品牌」榜單也被視為衡量企業國際競爭力的重要指標之一。國泰人壽本次從全球5,000多家知名企業中脫穎而出，更是台灣唯一上榜的保險業品牌。

回顧2025年，國泰人壽保險本業表現持續領先，年度新契約保費收入（FYP）達新台幣1,905.4億元，為全台唯一FYP突破1,900億大關的壽險公司，六度蟬聯市場第一。

公司治理與服務面向，國泰人壽落實「全員服務、公平待客」的核心精神，為壽險業唯一連七年獲金管會「公平待客原則評核」前25％的績優業者，客戶服務領域也獲頒美國史蒂夫銷售及客戶服務大獎。

截至去年底，「國泰人壽App」用戶數突破350萬，並持續創新推出「家庭保單管理」功能，協助保戶一站式掌握全家人的保單與保障；同時打造「AI Coach口袋教練」與「保險視圖」AI保單推薦功能，提升業務服務效率與專業深度。

國泰人壽持續深化「讓健康有力於你」的承諾，自2024年起推動健康新組織與健康全外溢等行動，累積投入超逾2億元，健康險商品也自2025年7月開始全面納入外溢機制，將保戶的健康行動轉化為實質的點數回饋。