國壽採匯率會計新制拍板 有助強化資本穩定度

國泰金控（2882）昨（22）日代子公司國泰人壽公告，董事會已通過決議自今年1月1日起，將適用匯率避險會計新制。將針對直接持有、經重分類為AC（按攤銷後成本衡量）之債券，且未指定外幣風險避險者，適用AC債券匯率攤銷法處理。

意即今年起國泰人壽財務報表上，受兌換損益影響波動將大幅降低，損益變動趨向平穩。

壽險業是否採行AC債券匯率攤銷法

國泰人壽指出，適用經調整後的會計新制，對財務表現與資本結構具有正面影響，有助強化資本穩定度。至於實際影響金額和變動情形，將待法人說明會進一步說明。

根據國泰人壽去年第3季底損益表顯示，去年前三季因匯率波動導致兌換損失2,300.5億元，2024年同期卻是兌換利益968.75億元，僅歷經一年，兌換損益大起大落。不過，壽險業者海外債券部位通常是買了放著領息收，較少頻繁買進賣出，顯示匯率波動影響極大，預估今年採用新制後波動金額會下降。

金管會去年底預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益相關規定，主因現行依國際會計準則第21號（IAS 21）以即期匯率認列未實現兌換差額，容易使長期持有外幣資產的壽險業者，因短期匯率波動出現財報損益劇烈起伏，未能允當反映長期經營的經濟實質。

金管會指出，壽險業因國內債券市場規模有限，長期仰賴海外債券配置因應長年期保單負債，截至去年10月底，壽險業國外投資金額已逾22兆元，避險比率近六成。然而壽險業長期使用短期衍生性商品避險，近年避險成本居高不下，2019至2025年10月累計避險成本超過1.6兆元，甚至高於同期整體稅後純益的1.4兆元。

根據保險業財務報告編製準則修正條文第12條，壽險業者今年起可針對直接持有、認列於「按攤銷後成本衡量之債務工具」，且未避險的外幣債券，依該債券剩餘的預期持有年限，採取直線方式分期攤銷認列。

在攤銷完成前，尚未認列的匯兌差額，會先列在其他資產或其他負債項下，不會立即影響損益表。等該債券到期或出售時，尚未攤銷完的匯兌差額，會一次全數認列為當期的兌換損益。採用此作法的壽險公司，也必須依IAS 1第20段規定，對外揭露其偏離一般會計處理方式的影響。

至於壽險業者適用新制是否須發布重訊，保險局昨日指出，由各公司自行依證券法令規定判斷是否會影響股價及投資人權益，如判斷會影響，則須依規定重訊。