美債不香了？金融業年拋逾千億 日債年增1.26倍關鍵原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
截至2025年底，金融三業持有日本公債大幅攀升至764億元，年增426億元、年增幅高達1.26倍。示意圖／聯合報系資料照
金融業資產配置出現明顯轉向。金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,348億元或7.5%；反觀日本公債持有部位則大幅攀升至764億元，年增426億元、年增幅高達1.26倍，呈現「拋美買日」的此消彼長態勢。

金管會指出，金融業減碼美債，主因包括銀行基於風險分散考量，美債到期後不再全數回補；券商因應美國降息環境調整部位；保險業則依整體投資配置進行調整。

從持有結構來看，銀行仍是美債最大持有人，持債9,094億元、占比逾五成；保險業持有7,432億元、占44%，券商僅200億元。

若以年度變化觀察，銀行業減碼力道最為明顯，全年減持1,183億元、年減11.5%；保險業年減130億元、幅度僅1.7%，券商則年減34.77億元、年減14.8%。

壽險業者坦言，壽險業海外債券投資，多以美國企業債與金融債為主，占其持債部位約八成，美國公債僅占一至兩成，顯示壽險對美債調整相對有限。

近期受美歐貿易戰疑慮升溫影響，市場再度上演「拋售美國」行情，美國公債債殖利率大彈，價格承壓。

市場關注壽險業是否加入拋售行列，保險局副局長蔡火炎強調，美國資產仍是保險業海外投資的重要市場，目前未見業者大舉出售美債的情況。

相較之下，日本公債成為金融業資金的新去向。2025年底金融三業持有日本公債餘額764.51億元，年增426.4億元，其中以銀行業加碼最為明顯。銀行業全年持有日債735億元，年增約400億元、幾乎翻倍。

銀行局副局長張嘉魁指出，銀行加碼日本公債，多以短天期為主，主因是一年期日本公債利率約0.8%至0.9%，明顯高於同天期日圓拆借利率約0.2%，在利差誘因下，有助提升日圓資金運用效率。

券商持有日債也同步成長，2025年底達5.51億元，年增79%；保險業則從原本幾乎未持有，新增約24億元，主要仍基於投資配置考量。

金管會強調，無論投資美債或日債，金融業對持債部位均設有投資限額、信用條件與風險控管機制，國外投資風險也納入內控與法規監理。美、日公債仍屬相對安全標的，金管會將持續監控金融業海外投資動向與風險變化。

