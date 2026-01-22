吳東進承襲60年基石！啟動能源安全布局 SOFC攻AI韌性電力

大台北（9908）瓦斯22日晚間假彭園台北館舉辦「2026年旺年餐會」。今年大會主題定為「光輝照耀一甲子 邁向綠能減碳新紀元」，象徵大台北瓦斯自 2024年慶祝成立60周年後，正全面加速轉型邁向綠能新局。董事長吳東進於致詞中強調，面對極端氣候，瓦斯業具備「越冷越旺」的產業韌性，未來更將從溫暖供應商進化為國家「能源安全」的堅實守護者。

吳東進感性回顧，大台北瓦斯在永續發展上的布局早於時代。早在2007年，公司便在大台北瓦斯大樓成立了「台灣永續能源研究基金會（TAISE）」，當時大台北瓦斯公司率先出資了3,000萬元，與關係企業新光人壽、新光保全及董事長吳東進先生個人，共同集資達一億元，播下了台灣永續發展的種子。這筆遠見卓識的資金，造就了今日全台每年上千家單位響應永續揭露、影響力覆蓋全台85%以上GDP企業的豐碩成果。吳東進表示，這份「環境責任感」早已寫入大台北瓦斯的企業DNA。

面對能源轉型變局，大台北瓦斯宣布將核心戰場鎖定在「能源安全（Energy Security）」。公司正積極推廣SOFC（固態氧化物燃料電池）技術，發揮全台24家瓦斯公司、400萬用戶的既有管線優勢。

吳東進透露，大台北瓦斯將優先鎖定全台23家醫學中心進行節能與電力韌性布局。透過瓦斯發電，能為醫院、AI企業及社區提供24小時不間斷的基載電力，確保在極端氣候或緊急變局下，電力能穩定送達每一個角落。

在跨越一甲子的光輝時刻，大台北瓦斯展現出接軌國際科技浪潮的視野。吳東進在致詞最後特別引用SpaceX創辦人馬斯克於2026年CES展上的能源展望，將太陽視為巨大的核融合反應爐，呼籲人類應更高效地捕捉並轉化能量。

大台北瓦斯未來將以「光輝照耀一甲子」的深厚底蘊為基礎，持續透過創新技術實現綠能減碳目標。在2026年的新紀元中，公司將不僅是能源的供應者，更是台灣邁向韌性社會與低碳未來的關鍵推手。