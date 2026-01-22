匯率波動影響數下降 國泰人壽今年起AC項未避險海外債改採匯率攤銷法

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

因應主管機關推動壽險業匯率會計制度調整，國泰金控（2882）22日代子公司國泰人壽公告，董事會已通過決議自今年1月1日起，將針對直接持有、經重分類為AC（按攤銷後成本衡量）之債券，且未指定外幣風險避險者，適用AC債券匯率攤銷法處理。

金管會於去年底預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益相關規定，主因在於現行依國際會計準則第21號（IAS 21）以即期匯率認列未實現兌換差額，容易使長期持有外幣資產的壽險業者，因短期匯率波動而出現財報損益劇烈起伏，未能允當反映長期經營的經濟實質。

根據保險業財務報告編製準則修正條文第12條，壽險業者今年起可針對直接持有、認列於「按攤銷後成本衡量之債務工具」，且未避險的外幣債券債券，依照該債券剩餘的預期持有年限，採取直線方式分期攤銷認列。在攤銷完成前，尚未認列的匯兌差額，會先列在其他資產或其他負債項下，不會立即影響損益表。等到該債券到期或出售時，尚未攤銷完的匯兌差額，則會一次全數認列為當期的兌換損益。採用此作法的壽險公司，也必須依IAS 1第20段規定，對外揭露其偏離一般會計處理方式的影響。

