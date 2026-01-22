海外旅遊注意！ 4月起買定額給付型旅遊不便險有張數限制

根據金管會保險局統計，近三年保險業旅遊保險需求不斷攀升，截至去年11月底止旅行綜合保險及旅遊不便險共544萬件、保費28億元，其中保費較2024年全年度成長逾30％，金管會表示，產險公會考量旅遊不便險的損害填補原則，針對定額給付型商品的通報平台正在建置中，預計今年4月1日起通報機制，民眾在同一家產險公司限買一張、全業界限買兩張。

保險局副局長蔡火炎表示，根據近三年旅遊保險保費及件數情形顯示有逐年攀升趨勢，整體保險業2023～2025年截至11月底，旅平險件數分別為623萬、856萬及906萬件，保費分別為37.5億、48億和50.4億元，理賠率則分別是5.5億、7.7億和7.8億元；旅行綜合保險含旅遊不便險方面，2023～2025年前11月件數分別為307萬、479萬和544萬件，保費為12.2億、21.2億和28億元。其中又以旅綜險含不便險的成長率為最高。

蔡火炎說，產險公會今年針對定額給付型的旅遊不便險進行核保上的規範調整，建立相關通報機制，若產險公司接收到保戶投保，便能在通報平台上查到保戶同月的投保狀況，公司可自行評估是否承保，但針對此類型的旅遊不便險有張數限制，一家產險公司最多針對同一保戶承保一張、整體產險業針對同一人最多承保兩張，主因考量應回歸最低損害填補原則。

針對保額方面，蔡火炎說，保額上限也有根據不同項目做區分，例如班機延誤4小時最多6,000元、另有產險公司會設計累進式制度，若延誤8小時最高給付1.2萬元；行李損失最高理賠6,000元；旅行文件損失最高3,000元。目前多數產險業者都有推出定額給付型旅遊不便險，另有實支實付型，但銷售業者不多。

金管會提醒，2026年農曆春節假期長達9天，許多民眾把握連假安排旅遊行程，民眾在規劃國內外旅遊時，除安排旅遊行程及蒐集旅遊資訊外，可依自身需求事先規劃旅遊期間之保險，以因應旅遊期間相關風險，為自己與家人的旅遊行程多準備一份保障。

民眾規劃旅遊保險時，除可選擇最基本的「旅行平安保險」，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故（指非由疾病引起之外來突發事故），使身體受傷而致失能或死亡之風險外，也可搭配「傷害醫療費用附加條款」，保障意外傷害事故而受傷就醫之醫療費用支出風險；如有出國旅遊，可加保「海外突發疾病醫療健康保險附約」，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療之醫療費用風險，惟各家商品內容不同，部分公司的商品承保範圍包含法定傳染病，對於因新型A型流感或其他經衛生福利部所公告的法定傳染病所致之醫療費用，可獲得保障。

此外，民眾亦可投保旅行不便保險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等突發狀況相關風險；其中「班機延誤」保險係就定期航機班機延誤期間需額外支出之膳食、住宿及往返機場與住宿地點間之交通費用予以理賠，與「旅程更改」保險係就保單條款約定之特定事故（例如機場罷工、天災等）致被保險人必須更改預定旅程所增加之交通或住宿費用予以理賠，兩者之承保範圍不同，民眾可視需求評估投保旅遊相關保險，讓旅遊更安心。

金管會表示，現行投保方式多元便利，民眾除透過實體通路投保外，也可隨時利用網路或APP投保，保險業亦有在機場設置服務櫃檯提供投保服務，民眾可多加利用。另外，因各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，部分已知、可預期狀況或自身因素，可能列為除外責任或不保事項，例如班機延誤保險即不包含被保險人因本身事由而未搭乘預定班機之情形；提醒民眾在投保前應詳加閱讀保單條款內容，瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以確保符合自身需求並避免理賠爭議，讓旅遊保障更為周延。