金管會揭金融三業投資公債動向 減美債、增日債

外界關注近期金融業是否有拋售美國資產，金管會表示，近期並沒有出現大規模出售美國資產的狀況，觀察金融三業2025年底持有美國公債合計新台幣1.67兆元，年減7.46%，主要基於市場風險、投資策略有所減持，日本公債規模為764.51億元，年增1.26倍。

金管會統計顯示，金融三業2025年底持有美國公債合計規模1兆6726.38億元，年減7.45%，銀行業9094億元、保險業7432億元、證券期貨投信投顧業200.38億元，三業皆呈年減。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，銀行業2025年底對美國中央政府債券規模9094億元，年減1183億元。觀察個別銀行狀況，有銀行持有美債增加，也有的減少，屬銀行內部資金調節，也有銀行提到因美國中央政府債券陸續到期，基於市場風險與投資策略考量，降低持有部位。

根據金管會統計，13家國銀在美國設分支機構，合計有25家分行、4家代表人辦事處、3家子行、38家子行設立的分支行與其他3家，合計73個據點。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，保險業2025年底持有美國公債為7432億元，年減130億元，主要是公司依投資規劃做調整。美國跟日本公債都是相對安全的投資標的，法規上針對保險業國外投資也有設定信評、占資金比例等規範，持續監控保險業風險。

媒體關切是否近期有出售美元資產風潮，蔡火炎指出，以保險業數據來看，沒有特別大量出售美國資產問題，美國是保險業國外投資重要市場，收益仍具吸引力。

金管會證期局副局長黃厚銘說，證券期貨投信投顧業2025年持有美債200.38億元，年減34.77億元，主要是券商觀察美國聯準會（Fed）啟動降息，因此減少部位。

金融三業持有日本公債規模為764.51億元，年增1.26倍，分別為銀行業735億元、保險業24億元、證券期貨投信投顧業5.51億元。

張嘉魁進一步解釋，銀行增加日本公債主要是短天期，日本一年期公債殖利率在0.8%到0.9%，高於同業拆款利率0.2%，基於資金運用效率，因此增加部位。

黃厚銘解釋，整體證券期貨投信業日本公債曝險金額低，持續督導業者注意風險管理與營運韌性。