旅遊險爆大量！2025年前11月總投保件數達544萬件 超越2024年全年

國人出國旅遊熱潮使旅遊險在2025年再爆大量，而且旅遊不便險比旅平險成長力道更驚人。保險局今（22）日公布最新統計，2025年前11月合計旅行綜合險和旅遊不便險，總計投保件數已有544萬件，不但超越2024年全年的479萬件，若和2023年的307萬件相較，更增加快要1倍。

至於保費收入，在2025年前11月已比2023年全年多出1倍，2025年前11月上述的保費收入為28億元，2024年全年為21.2億元，2023年則為12.2億元。

保險局也統計，112年的旅平險件數623萬件，保費37.5億元，113年的856萬件、保費48億元。114年前11月的件數為906萬件、保費為50.4億元。

而產險公會已決定，從今年4月1日起，針對定額給付的旅遊不便險推出新規定。保險局副局長蔡火炎也指出，新制主要針對定額給付型的旅遊不便險來規範，包括機場櫃檯銷售也要通報，也將納入規範範圍。

蔡火炎也指出，新規定主要在於定額給付型的海外旅行不便險，會有張數限制，另外，保額上限，班機延誤險限制在6千元內定額給付，累進式最高給付為1萬2千元（例如，若延誤超過到8小時或更多，最多會再多給6千元），行李延誤達6小時，或遺失、或其他損失，定額給付最高6千元，文件損失為3千元。此外，一位投保人在一家公司最多只能保1張，業界最多保2張，機場臨櫃投保也計算在內。

保險應該是損害填補的精神，不宜用保單來賺錢的方式，而旅遊不便險甚至賣的比旅平險還多，因此，產險業者也設定定額給付的給付上限，免得惡性競爭。

保險局也統計，旅平險在112年理賠5.5億元，113年為7.7億元、114年前11個月理賠7.8億元。

115年農曆春節假期長達9天，許多民眾把握連假安排旅遊行程，保險局也建議要投保旅平險和旅遊不便險。

保險局說明，旅遊不便險主要保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等突發狀況相關風險；其中「班機延誤」保險係就定期航機班機延誤期間需額外支出之膳食、住宿及往返機場與住宿地點間之交通費用予以理賠，與「旅程更改」保險係就保單條款約定之特定事故（例如機場罷工、天災等）致被保險人必須更改預定旅程所增加的交通或住宿費用予以理賠，兩者承保範圍不同，民眾可視需求評估投保。