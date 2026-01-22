群益ESG投等債20+ 獲准追募

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

聯準會（Fed）於2025年9月再啟降息循環，市場資金快速回流債券資產，債券ETF追募動能也明顯升溫。其中，群益ESG投等債20+ ETF（00937B）是目前國內發行規模最大的債券ETF，同時也是受益人最多的投等債ETF，極具代表性。

不僅如此，依據彭博資訊數據顯示，群益ESG投等債20+是全球規模最大的ESG債券ETF，創下台灣ESG基金發展新里程碑，備受市場關注。

根據群益投信官網公告，群益ESG投等債20+成立至今二年，已進行第14次追加募集申請並獲核准，本次追加募集額度最高為195億元，群益ESG投等債20+僅成立兩年多即達成此一里程碑，創下國內債券ETF追募速度最快紀錄。

根據群益投信官網資料顯示，群益ESG投等債20+追蹤「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數」，成分券鎖定ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於4.5%的標的。

此外，亦設定單一產業10%持債上限，有助分散產業集中風險，兼顧波動控管與資產品質。

在配息機制上，群益ESG投等債20+是台灣首檔月配息ESG債券ETF，讓投資人能靈活運用資金，因此受到每月穩定現金流配置族群的關注。目前群益ESG投等債20+規模已突破新台幣2,800億元，受益人有約28萬人，反映投資人對於月配息ESG投等債ETF作為核心收益型資產的配置需求持續升溫。

群益投信指出，近期債市受Fed主席、關稅裁決未落定而呈現盤整格局，在市場波動加劇的環境中，投等債因具備較佳防禦力且兼具穩定領息特性，而吸引資金持續湧入。結合ESG概念的長天期BBB級公司債因能滿足投資者對於資產品質、穩健收益與把握資本利得等多元需求，投資人可透過相關ETF來建立部位、把握投資契機。

ESG 債券ETF 群益

相關新聞

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

美債不香了？金融業年拋逾千億 日債年增1.26倍關鍵原因曝

金融業資產配置出現明顯轉向。金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,3...

海外旅遊注意！ 4月起買定額給付型旅遊不便險有張數限制

根據金管會保險局統計，近三年保險業旅遊保險需求不斷攀升，截至去年11月底止旅行綜合保險及旅遊不便險共544萬件、保費28...

金融業債券投資拋美買日 分散風險是主要考量

金融業資產配置出現明顯轉向。金管會統計，截至2025年底，金融三業持有美國公債餘額降至1兆6,726億元，全年大減1,3...

旅遊不便險 4月起限買二張

金管會表示，產險公會考量旅遊不便險的損害填補原則，針對定額給付型商品的通報平台正在建置中，預計今年4月1日起通報機制，保...

五大銀新房貸額減三成

中央銀行昨（22）日公布去年本國五大銀行（臺銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作放款概況。以全年觀察，去年本國五大銀行新...

