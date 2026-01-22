群益ESG投等債20+ 獲准追募

聯準會（Fed）於2025年9月再啟降息循環，市場資金快速回流債券資產，債券ETF追募動能也明顯升溫。其中，群益ESG投等債20+ ETF（00937B）是目前國內發行規模最大的債券ETF，同時也是受益人最多的投等債ETF，極具代表性。

不僅如此，依據彭博資訊數據顯示，群益ESG投等債20+是全球規模最大的ESG債券ETF，創下台灣ESG基金發展新里程碑，備受市場關注。

根據群益投信官網公告，群益ESG投等債20+成立至今二年，已進行第14次追加募集申請並獲核准，本次追加募集額度最高為195億元，群益ESG投等債20+僅成立兩年多即達成此一里程碑，創下國內債券ETF追募速度最快紀錄。

根據群益投信官網資料顯示，群益ESG投等債20+追蹤「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10%上限）指數」，成分券鎖定ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於4.5%的標的。

此外，亦設定單一產業10%持債上限，有助分散產業集中風險，兼顧波動控管與資產品質。

在配息機制上，群益ESG投等債20+是台灣首檔月配息ESG債券ETF，讓投資人能靈活運用資金，因此受到每月穩定現金流配置族群的關注。目前群益ESG投等債20+規模已突破新台幣2,800億元，受益人有約28萬人，反映投資人對於月配息ESG投等債ETF作為核心收益型資產的配置需求持續升溫。

群益投信指出，近期債市受Fed主席、關稅裁決未落定而呈現盤整格局，在市場波動加劇的環境中，投等債因具備較佳防禦力且兼具穩定領息特性，而吸引資金持續湧入。結合ESG概念的長天期BBB級公司債因能滿足投資者對於資產品質、穩健收益與把握資本利得等多元需求，投資人可透過相關ETF來建立部位、把握投資契機。