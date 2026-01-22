快訊

金融業前進美國受矚目 迄今13家國銀共有73個在美據點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融業前進美國受矚目，迄今13家國銀共有73個在美據點。圖／聯合報系資料照片

台美貿易協議拍板定案，企業投資和融資保證合計5000億美元的資金會流向美國，也令市場矚目金融業會否擴大對美設點？根據金管會盤點，截至114年12月底，有13家國銀在美國設有25家分行、4家辦事處、3家子銀行，或放款辦公室等其他類型據點，合計73個據點，另外還有土銀的休士頓辦事處尚待美國核准。

統計顯示，13家國銀包括了八大公股行庫，和永豐、玉山、中信、王道、上海商銀。而據點所在城市，包括了紐約、洛杉磯為最大，還有西雅圖、休士頓、關島、矽谷、芝加哥、達拉斯、鳳凰城、安大略。

金管會盤點國銀在美國設點的情況，採取子行布點的，有一銀、王道、中信、上海等四家銀行，而中信與一銀是兩家既有分行，又有子行的國銀。其中，以中信在美國子行有20個據點最多，另外，中信還設有紐約分行、並在洛杉磯設辦事處等待升格為分行；至於王道銀行則設有華信銀行子行，有8個據點，一銀也同時有分行、子行，設置的美國第一銀行旗下有7個據點。

美國 中信 第一銀行

