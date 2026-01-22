金融三業投資美日國債數據曝光 規模將近1兆7500億元

歐盟喊出「拋售美國」，加上日本公債殖利率飆漲，使得金融業在美國與日本公債部位曝險高度受到矚目。對此，金管會今（22）日公布金融三業對美國、日本國債去年底的曝險數據，其中，美國國債持有16726.38億元，日本國債持有764.51億元，合計金融三業持有美、日國債部位共計17490.89億元等值台幣。

但若和前年同期相較，美國國債曝險部位，金融三業已同步減少逾上千億元。其中，以銀行賣最多，一年內賣出1183億元，主要是美國公債殖利率起伏太大，銀行有損失危機意識而減碼。

銀行業113年底的美國國債部位原本還有上兆元，但去年底已不到1兆元，僅9094億元。

由於國人赴日旅遊需求越來越大，也使國銀滿手日圓，因而有更大的資金去化需求，是國銀投資日債的主因。對此，銀行局副局長張嘉魁指出，為了增加資金運用效益考量，增加日債持有來去化資金，而且利率在0.8%-0.9%，高於拆款利率約0.2個百分點。

保險局統計顯示，壽險業者的114年底美國公債部位共有7432億元等值台幣，較113年減少130億元，而日本則從0增至24億元。不過，對壽險業而言，公債占全體美債曝險部位極其少數，僅占3.26%。

保險局副局長蔡火炎指出，美國與日本的投資相對安全，保險業國外投資，關於投資條件、信評，投資占資金比例，都有相關的規範，保險局持續監控投資風險。蔡火炎也強調，沒看到壽險業大量出售美國投資資產的問題，美國市場是非常重要的海外投資市場，不論收益或安全性都相對其他國家高，因此並未看到大量處份美國資產的情形。

證期局副局長黃厚銘則表示，證券商投資日本公債的規模在113年底為3.08億元，114年底則為5.51億元，增加2.43億元，但美國國債曝險則從113年底的235.15億元，降至200.38億元，減少34.77億元等值台幣。對券商的美國國債曝險減少原因，黃厚銘說明，主要在於觀望聯準會降息政策所調整。