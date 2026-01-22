快訊

車上載滿運動飲料 國一南下苗栗頭份路段火燒車回堵2公里

影／小貨車突燒成火球 國一頭份南下路段火勢猛烈車流回堵

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會裁罰新壽395萬元 這兩大問題與北士科之爭有關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今天宣布裁罰新壽395萬元，與北士科相關的被罰情節，主要有二，一是投資前未先作好供需評估，二是拿到土地之後再變更設計、拖延完工時間而且增加成本。圖／本報資料照片
金管會今天宣布裁罰新壽395萬元，與北士科相關的被罰情節，主要有二，一是投資前未先作好供需評估，二是拿到土地之後再變更設計、拖延完工時間而且增加成本。圖／本報資料照片

新壽遭金管會開罰395萬元，外界好奇是否與去年下半年喧騰的新壽與北市府之爭、輝達赴北士科設廠事件有關，對此，保險局雖未正面證實，但回應中已可看出答案，與北士科相關的被罰情節，主要有二，一是投資前未先作好供需評估，二是拿到土地之後再變更設計、拖延完工時間而且增加成本。

新壽的被罰理由，保險局指出，新壽投資不動產前，未審慎評估該地區的供給需求，以致廢棄原有設計並需重行申請建造執照變更，延宕完工期程及增加建築師委任費用等情事。對此，外界解讀與北士科有關。

保險局副局長蔡火炎指出，112年11至12月金檢新壽時，發現新壽投資不動產前，未考慮該地區的供需狀況就先投資，投資之後作相關開發設計，但設計完之後，發現與市場狀況有落差，又再作變更設計。如此反反覆覆，增加成本還延宕完工期程，不符合公司在投資前該作的評估作業。

至於新壽再度發生旗下不動產由利害關係人「無償使用」問題而遭罰，蔡火炎表示，新壽曾因新板傑仕堡無償由物業管理者提供給利害關係人使用，而在110年3月被裁罰，這次的裁罰與上次110年3月的裁罰原因非常雷同，也引發外界關注是否為同一利害關係人。

對此，蔡火炎澄清，雖然情節類似，但這次的不動產標的並非新光傑仕堡，此外，金檢的期間是在112年的11月至12月，意指利害關係人並非同一人。

新壽 北士科

延伸閱讀

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

輝達盼在北士科打造「星艦3.0」…建築法規恐先解套 蔣萬安回應了

憂變下個內科？業者揪北士科「這」問題 嘆很多員工都受不了

台新人壽元旦正式合併新壽 公司更名「新光人壽」新任董座出爐

相關新聞

金管會裁罰新壽395萬元 這兩大問題與北士科之爭有關

新壽遭金管會開罰395萬元，外界好奇是否與去年下半年喧騰的新壽與北市府之爭、輝達赴北士科設廠事件有關，對此，保險局雖未正...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

金管會今（22）日宣布，對新光人壽辦理一般業務檢查時，發現新壽數件不動產取得與開發案違反內控，違反保險法、個人資料保護法...

旅遊險爆大量！2025年前11月總投保件數達544萬件 超越2024年全年

國人出國旅遊熱潮使旅遊險在2025年再爆大量，而且旅遊不便險比旅平險成長力道更驚人。保險局今（22）日公布最新統計，20...

金融業前進美國受矚目 迄今13家國銀共有73個在美據點

台美貿易協議拍板定案，企業投資和融資保證合計5000億美元的資金會流向美國，也令市場矚目金融業會否擴大對美設點？根據金管...

金融三業投資美日國債數據曝光 規模將近1兆7500億元

歐盟喊出「拋售美國」，加上日本公債殖利率飆漲，使得金融業在美國與日本公債部位曝險高度受到矚目。對此，金管會今（22）日公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。