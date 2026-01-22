金管會裁罰新壽395萬元 這兩大問題與北士科之爭有關

新壽遭金管會開罰395萬元，外界好奇是否與去年下半年喧騰的新壽與北市府之爭、輝達赴北士科設廠事件有關，對此，保險局雖未正面證實，但回應中已可看出答案，與北士科相關的被罰情節，主要有二，一是投資前未先作好供需評估，二是拿到土地之後再變更設計、拖延完工時間而且增加成本。

新壽的被罰理由，保險局指出，新壽投資不動產前，未審慎評估該地區的供給需求，以致廢棄原有設計並需重行申請建造執照變更，延宕完工期程及增加建築師委任費用等情事。對此，外界解讀與北士科有關。

保險局副局長蔡火炎指出，112年11至12月金檢新壽時，發現新壽投資不動產前，未考慮該地區的供需狀況就先投資，投資之後作相關開發設計，但設計完之後，發現與市場狀況有落差，又再作變更設計。如此反反覆覆，增加成本還延宕完工期程，不符合公司在投資前該作的評估作業。

至於新壽再度發生旗下不動產由利害關係人「無償使用」問題而遭罰，蔡火炎表示，新壽曾因新板傑仕堡無償由物業管理者提供給利害關係人使用，而在110年3月被裁罰，這次的裁罰與上次110年3月的裁罰原因非常雷同，也引發外界關注是否為同一利害關係人。

對此，蔡火炎澄清，雖然情節類似，但這次的不動產標的並非新光傑仕堡，此外，金檢的期間是在112年的11月至12月，意指利害關係人並非同一人。