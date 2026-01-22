善用AI協作優化競爭力 中信銀拿下「AI創新百強」金融業之冠

中國信託銀行善用人工智慧（AI）協作優化競爭力獲得高度肯定，並以有效整合數據轉化為潛在營運商機，革新工作模式並成功預測商機的創新典範等優異表現，拿下商業周刊首度舉辦的「AI創新百強」評選獎項，並為唯一獲得最高殊榮「鑽石獎」的金融業者。

今日頒獎儀式，由中國信託金融控股公司資訊長賈景光、中國信託銀行數位科技處處長王俊權出席領獎。透過書面審查及實體面談兩階段的甄選，中信銀行於445件報名資料中脫穎而出。

中信銀行董事長陳佳文表示，AI將決定企業是成為產業的創新領導者，或僅是被動跟隨的服務提供者。中國信託於2018年成立AI專責團隊，善用AI與數位科技以最佳方案解決業務痛點、優化客戶體驗與提升營運效率。AI的投資價值是在塑造企業發展競爭力和風險韌性，深刻影響金融機構在未來產業結構中的角色定位。中國信託對於創新的投資往往是長線、戰略性，也因中國信託率先利用AI改變內部組織運作模式、服務、銷售及客戶互動模式，儼然成為產業的創新領導者。

值得一提的是，本次獲得評審高度認同的「EI6 商情平台」，是透過AI整合企業資料與市場動態，識別商機與推薦最適金融產品，為業務人員提供即時、透明且具行動價值的企業洞察與決策支持，解決企業資訊分散、業務開發效率不足的問題；「AI智能審票系統」為中國信託研發、台灣首創可辨識繁體手寫支票的系統，過去需仰賴人工作業的支票驗證流程，進化為數位化流程，支票處理時間由20秒降至6秒，準確率高達至九成以上，大幅提升業務流程效率，並節省客戶等待時間。

此外，中國信託開發的防詐系統「AI Skynet防詐安全網」，其核心功能包括即時風險判斷，以及跨產品、跨通路、跨銀行詐騙聯防。系統透過AI模型分析交易行為，結合KYC（Know Your Customer）流程，並與警政單位及金融資訊服務公司合作，實現跨行快速識別可疑資金流向，更使詐騙偵測精準度提升8倍，顯見中國信託已可利用核心的創新科技與商業模式生成，提供法人及個人客戶更有溫度的金融服務。

中信銀行也表示，憑藉創新的數位科技與AI應用，已連續四年獲得國際知名財經媒體Global Finance（全球金融）頒發「全球傑出金融創新實驗室」及「全球最佳AI金融科技應用銀行」等世界級獎項，顯示中信銀行金融科技實力已登上國際舞台。未來將持續聚焦AI部署以提升客戶體驗、促進流程效率與強化風險控管，致力成為值得客戶信賴的金融服務機構。