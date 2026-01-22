快訊

北士科開發缺失？新壽不動產投資內控三失靈 金管會開鍘395萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

新光人壽在不動產取得、開發或後續變更決策流程上，及不動產投資管理評估分析作業有三大內控缺失，並涉個資保護缺失，金管會22日宣布裁罰新壽395萬元，並限期一個月內改正。

保險局副局長蔡火炎說，檢查局在2023年11~12月對新壽包括北士科等所有不動產投資案，做一般金檢時，發現不動產投資有諸多缺失、違反內控，光這項不動產缺失就裁罰了360萬元。

不動產投資有三大缺失，一、不動產地上權投資效益案，竟跳過審計委員會和董事會，竟直接簽報董事長核決，決策程序明顯失序。

蔡火炎說，新壽內規是不動產租賃條件、或地上權投資效益案，都需經過審計委員會和董事會做充分討論，但新壽不動產投資部門卻自行評估完後，就直接簽報給董事長做核決，違反內控。

也因內控失靈，使新壽不動產投資案有延宕完工、或是增加額外費用等不利影響。

二、新壽委託某公寓大廈管理公司管理自用不動產，該受託公司卻未經新壽同意，就將不動產提供給利害關係人「無償使用」，新壽委外查核也沒發現。

蔡火炎坦言，新壽曾在2022年3月也未落實新板傑士堡B棟查核控管，使代管人逾越了使用範圍，2023年底金檢後，又再度發生代管人擅自提供給新壽利害關係人無償使用，與過去缺失情節類似，表示管理機制沒有做好。

三、新壽不動產投資時，未審慎評估區域供需，導致廢棄原設計、重辦建照，延誤工期並增加相關成本。

蔡火炎說，新壽投資前沒考慮當地的不動產供需情況，就去投資了。開發設計後又發現跟市況有落差才來做變更設計，如此反覆既增加成本、也延宕完工期程，不符合投資前的審慎評估作業。市場揣測，該案恐就是北士科案。

因新壽不動產部門投資、和管理都有重大內控缺失，從取得開發到後續決策程序、投資評估分析等有多樣缺失，因此綜合評估後，懲處360萬元。

在個資保護方面，金管會查出，新光人壽與某公司簽訂服務合約，留存資料範圍逾越客戶同意內容，另其業務員入口網站帳號權限控管機制不足，均違反個資法相關規定。

金管會宣布，對新壽不動產內控缺失部分裁罰360萬元；另就個資違規，分別裁罰25萬元及10萬元，並要求新光人壽限期一個月內完成改善並提報。

