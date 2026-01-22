美歐局勢緩和 股匯齊揚新台幣收31.61元

美歐緊張局勢緩解，市場情緒大受鼓舞，美股反彈收紅，台灣股匯市今天同步走揚，新台幣兌美元今天收盤收31.61元，升1.8分，匯價終止連3貶，台北及元太外匯市場總成交金額爆出22.385億美元的大量。

美國總統川普宣布與北約達成格陵蘭框架協議，美歐緊張關係緩解，投資人士氣大振，美股主要指數反彈收紅，台股今天加權指數一度大漲644點、衝上31890.62點，創歷史新高，終場指數收在31746.08點，上漲499.71點。

隨著地緣政治風險降溫，三大法人今天合計買超243.64億元，外資轉賣為買，今天回補192.78億元。

匯率方面，新台幣兌美元今天以31.62元開出後，因消化昨天外資賣超台股的匯出量能，震盪翻貶，最低觸及31.657元，隨著台股再創盤中新高，外資回頭匯入，匯價最高升抵31.566元。

外匯交易員直言，新台幣匯率已經卡在31.5元至31.6元區間好一陣子，影響關鍵仍是外資動向。儘管拉長時間來看，熱錢持續流出，不過近期隨著台股登高，外資偶有匯入，出口商則伺機進場，央行也扮演抑制貶幅的角色，買賣雙方拉鋸之下，新台幣貶勢「走走停停」。

美歐緊張局勢緩和，地緣政治風險暫時消退，雖是正面因素，外匯交易員指出，股匯不同調漸成常態，接下來除非外資大舉回頭，否則熱錢流出、壽險業美元買盤等因素推動下，新台幣仍將延續震盪偏弱格局。