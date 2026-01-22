快訊

勇消詹能傑殉職 救災指揮官還原「三進火場始末」同行義消聞詹喪命落淚

不僅霸凌女法官 法界謝宜容再爆爭議！判決不會寫「前院長會處理好」

Fumi阿姨上女廁掀論戰「發5點聲明」：可去男廁 無意造成女性威脅

富邦證券連四年獲證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

富邦證券於臺灣證券交易所2025年度「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」中再度獲獎，展現深耕責任投資與資訊透明的長期承諾。

富邦證券已連續四年獲此殊榮肯定，且在本次評比的30項指標全數獲得滿分，包括「政策與遵循聲明」、議合執行、投票揭露及「實務與揭露」等面向，充分展現富邦證券持續強化盡職治理、提升揭露深度與品質的具體成果。

台灣證券交易所為進一步提升機構投資人對公司治理及永續發展的影響力，於2025年精進評比指標，新增包括「具財務重大性之ESG相關風險與機會說明」及「英文版盡職治理遵循聲明」等項目。

面對新要求，富邦證券持續發布中英文雙語盡職治理內容，加強國際溝通、提升透明度，使海外投資人能更清晰掌握公司在議合行動與永續治理上的具體作為，進一步厚植國際競爭力。

富邦證券深知永續發展需由內而外落實，2024年積極推動責任投資與ESG議題實踐，啟動全員教育訓練，累計訓練時數逾8,500小時。透過知識深化與組織共識凝聚，將永續理念融入日常業務運作，並持續培育兼具專業與永續思維的人才，成為推動公司長期成長的重要動能。

在投資決策方面，富邦證券依循ESG原則建構「三道防線」控管機制，從負面表列、投資前評估到投資後追蹤皆有完整流程，近年綠色金融投資規模逐年提升。在承銷業務方面，具環境永續貢獻之承銷案件比例亦呈成長趨勢，展現以金融力量支持企業綠色轉型的具體成果。

展望未來，富邦證券將持續秉持責任投資的核心精神，關注投資標的在環境、社會及公司治理（ESG）表現，透過資金影響力引導企業強化永續治理，並與被投資公司共同創造長期價值，實現企業與社會的永續共榮。

永續 富邦

延伸閱讀

台灣連鎖暨加盟協會：內需拚成長 靠 AI 及 ESG 雙軸轉型

證交所孵化前瞻獨角獸

ESG 最前線／落實防墜管理 杜絕職安缺口

證交所推進普惠金融

相關新聞

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

金管會今（22）日宣布，對新光人壽辦理一般業務檢查時，發現新壽數件不動產取得與開發案違反內控，違反保險法、個人資料保護法...

哈日族注意！台企銀日圓定存年利率10% 最低門檻日幣50萬元起

為滿足客戶的多元外幣資產配置需求，台灣企銀自即日起推出「外幣優利定存專案」，提供四種外幣的優惠定存利率，幣別涵蓋美元、澳...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

去年12月 五大銀行新承做房貸金額回升至600億元之上

央行公布114年12月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為2.163％，較11月的2....

新壽不動產投資決策失序 金管會重罰395萬元

新光人壽因辦理不動產投資、及管理作業未落實內部控制，並涉個資保護缺失，金管會22日宣布裁罰新壽395萬元，並限期一個月內...

央行：新青安可能影響房市穩定 凸顯政策平衡重要性

中央銀行於新出爐的季刊中，以專文評論2020年以來台灣健全房市措施的政策效果，值得注意的是，內容對於新青安房貸方案的看法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。