永豐投信：降息循環進入下半場 配置債券ETF機會現

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

時序進入2026年，美國降息循環也進入下半場，根據芝加哥交易所FedWatch工具顯示，預期今年底利率區間中位數落在3.00%~3.25%，也就是說市場普遍認為今年仍有2碼的降息空間。永豐投信，市場寬鬆的周期仍將持續，近期美國10年期公債殖利率仍處在10年平均值之上，因此提供配置債券ETF的良好機會。

ESG債券通常具有違約風險較低與波動相對較低的優勢，主要原因為能符合ESG標準的企業具有較嚴謹的公司治理架構，可使公司的營運風險降低，並且在面對市場波動時，展現出其較強的韌性，債券價格的波動通常小於一般非ESG債券。並且ESG公司具有較低的舉債成本，使得本身債券更具有投資價值。

其次，銀行業因具有特殊監管的要求，故銀行債的安全性通常較高於一般行業所發行的債券，而投資銀行債券，尚具有穩定現金流、信用風險較低以及流動性佳等諸多優勢；近期隨著花旗銀行與摩根大通銀行公布2025年第4季財報優於預期，以及市場普遍預期美國主要大型銀行今年獲利亦將優於預期，同時美國聯準會貨幣政策持續寬鬆條件下，使得銀行債更具投資價值。

最後，在美國降息政策循環持續的環境下，由於長天期債券對於利率敏感度較高，當市場利率下降時，長天期債券理論價格上漲的幅度將會高於短天期債券，投資長天期債券通常比較有機會獲取較高的投資報酬，且近期美國10年期公債殖利率仍在高點，提供投資人相對安全的投資機會。

展望2026年，永豐投信表示，因AI產業持續擴大資本支出前提下，整體企業發債量將持續增加，而銀行業因為對資金需求相對較低，發債速度將較為平穩；因此銀行債將有望延續去年投資級債市場中的強勢表現。

債券ETF 投資銀行 美國聯準會

金管會再對壽險開罰 新壽不動產取得與開發違反內控遭罰395萬元

金管會今（22）日宣布，對新光人壽辦理一般業務檢查時，發現新壽數件不動產取得與開發案違反內控，違反保險法、個人資料保護法...

哈日族注意！台企銀日圓定存年利率10% 最低門檻日幣50萬元起

為滿足客戶的多元外幣資產配置需求，台灣企銀自即日起推出「外幣優利定存專案」，提供四種外幣的優惠定存利率，幣別涵蓋美元、澳...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

去年12月 五大銀行新承做房貸金額回升至600億元之上

央行公布114年12月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為2.163％，較11月的2....

新壽不動產投資決策失序 金管會重罰395萬元

新光人壽因辦理不動產投資、及管理作業未落實內部控制，並涉個資保護缺失，金管會22日宣布裁罰新壽395萬元，並限期一個月內...

央行：新青安可能影響房市穩定 凸顯政策平衡重要性

中央銀行於新出爐的季刊中，以專文評論2020年以來台灣健全房市措施的政策效果，值得注意的是，內容對於新青安房貸方案的看法...

