金價上看5000美元？XREX交易所代幣化黃金 XAUt 上線、24小時都能買

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

在全球通膨壓力未歇、地緣政治風險升溫，再加上主要央行的貨幣政策走向充滿不確定性，黃金市場熱度持續升溫，國際金價近日再度改寫歷史新高，每英兩飆破4,800美元，資金加速永續黃金，除了到銀樓買金條、買黃金存摺或黃金 ETF，XREX 交易所指出，散戶和小資族還可以用不到新台幣500元入手代幣化黃金 Tether GOLD（XAUt），可24小時交易，成為配置黃金資產的投資工具。

XAUt 與黃金價值 1:1 掛鉤，是全球最大穩定幣 USDT 發行商 Tether 旗下 Tether Gold 與英國貴金屬貿易商 TG Commodities Limited 合作推出的代幣化黃金，每一顆 XAUt 都等於一英兩黃金的價值。XAUt 是以實體黃金為儲備並存放於瑞士的金庫內，這些金庫都符合倫敦金銀市場協會（LBMA）標準，提供高品質的安全性和保護。由於瑞士是著名的永久中立國，同時政治與金融系統穩定，長期都有良好的國際聲譽，持有一定比例的 XAUt，也可在瑞士等比例兌換成實體黃金。

根據 XAUt 發行商 Tether 公布的數據，截至2025年9月30日，其黃金儲備總量為375,572英兩，超過11.6公噸。

在台灣，通過金管會洗錢防制登記的合格虛擬資產服務商（VASP）共有9家，XREX 交易所也是其一，在其平台上可以用新台幣買賣 XAUt，24 小時全年無休。只要完成註冊並通過實名驗證，就可以交易 XAUt 現貨，也可使用 XAUt 網格機器人交易與抵押借貸功能。

XREX 交易所表示：「XAUt 的市場接受度高，關鍵在於『信任』。它所錨定的，是黃金這個跨世代、跨區域、跨國界的傳統價值標的；同時，又具備區塊鏈技術帶來的核心優勢，包括鏈上資訊透明、24小時、每周7天即時流通，以及極小額門檻就可進行交易的特性。」

持有者若想要確認手中 XAUt 代幣對應的實體黃金資訊，可以在 Tether Gold 官網輸入持有 XAUt 代幣的地址，就可以看到所屬對應黃金的序號、純度和重量，隨時掌控自己的資產狀況。

除了 XAUt 提供給一般散戶和小資族投資的代幣化黃金外，台灣的金融機構也同步深入探索代幣化黃金的應用。台灣銀行自2025年8月，即發起「貴金屬業務運用現實世界資產（RWA）代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，邀集另外8家金融機構，包括土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、台灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行與將來銀行，在模擬環境中驗證「跨行鏈上黃金交易」可行性。目前已經成功驗證，藉此開創「跨行提領黃金現貨」的商業應用模式，未來民眾可望更有效率取得實體黃金。

