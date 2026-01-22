外銀首家 滙豐與高檢署簽署MOU 聯手AI科技偵測攔阻犯罪金流

為建構全方位防詐體系，強化跨界聯防實力，滙豐（台灣）商業銀行與台灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），成為台灣首家與高檢署簽署此類合作協議的外銀。

滙豐（台灣）銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅強調，該行持續投入集團資源強化阻詐防禦陣線，去年底率業界之先導入「環球智能防詐網」，優化阻詐防線後，此次與高檢署的合作，是重要的里程碑。透過雙方合作，結合滙豐集團的AI偵測系統，將能更精準地防禦異常金流。

在法務部部長鄭銘謙見證下，陳志堅與高檢署檢察長張斗輝共同簽下「可疑交易分析機制」MOU，滙豐銀行將與高檢署展開三大領域的深度合作，嚴防客戶的金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道。

首先，滙豐銀行透過分析高檢署提供的去識別化詐騙資料，產出可預測態樣，並透過優化偵測模型，發現其他潛在可疑涉及詐欺、洗錢的金融帳戶，並將去識別化的分析成果回饋予高檢署，共同研議更精準的預警偵測機制。

其次，高檢署或全國各地檢察署將依偵查犯罪需求，不定期提供「金融帳戶高風險因子、參數及模式」，作為滙豐銀行風險控管的重要參考。

最後，滙豐銀行於內部執行金融帳戶風險控管過程中，將基於防制金融詐欺及洗錢目的，與臺高檢署進行緊密的打詐合作，確保阻詐效能最大化。

滙豐銀行近年結合創新科技與跨界資源，強化交易監控系統，建構細緻而周全的阻詐體系，同時致力提升客戶對詐騙的防範意識與應對能力。數據顯示，2025年滙豐銀行的臨櫃阻詐率較前一年成長一倍。