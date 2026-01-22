台灣大虛擬資產交易所 法人戶交易服務上線

快訊

中央社／ 台北22日電

企業對虛擬資產交易與保管需求提升，台灣大哥大今天宣布，旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）啟動法人戶服務，目前已吸引兩家大型上市櫃企業啟動開戶流程，顯示企業市場對合規虛擬資產服務的關注。

台灣大哥大今天宣布，旗下全資子公司富昇數位營運的台灣大虛擬資產交易所（TWEX），啟動法人戶服務，協助企業在合規前提下，將虛擬資產納入整體資產配置與管理，目前已吸引兩家大型上市櫃企業啟動開戶流程，另有多家企業持續與TWEX洽詢中。

台灣大表示，法人戶完成開戶審查程序後，企業即可利用TWEX平台進行比特幣（BTC）與以太幣（ETH）的虛擬資產買賣、持有，滿足企業在資產配置與風險控管上的實務需求，未來也將擴充美元穩定幣轉入與新台幣兌換等相關服務。

富昇數位總經理暨台灣大哥大Web3事業副總韓昆舉表示，隨著監理環境逐步成熟，虛擬資產在企業財務與數位金融應用的角色將持續擴大，愈來愈多企業表達於虛擬資產交易上對於資訊安全、合規與完善內部控制功能設計的重視及需求，富昇數位將以合規、安全為核心，完善法人服務功能，成為助力企業加入Web3的重要入口。

