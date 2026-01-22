新壽不動產投資決策失序 金管會重罰395萬元

新光人壽因辦理不動產投資、及管理作業未落實內部控制，並涉個資保護缺失，金管會22日宣布裁罰新壽395萬元，並限期一個月內改正。

金管會指出，於一般業務檢查中發現，新光人壽在不動產取得、開發及後續變更的決策流程上，多項作業未依內控制度辦理。

包括不動產租賃條件經不動產投資管理委員會決議後，竟逕依委員會主席意見變更會議結論，未重新討論即提報審計委員會及董事會審議。

地上權投資效益案，也在尚未提報董事會前，即先簽報董事長核決，決策程序明顯失序。

新光人壽委外某公寓大廈管理公司管理自用不動產，該受託公司未經同意，竟將管理中不動產提供利害關係人無償使用，惟新光人壽在委外查核作業中未能察覺。

金管會也指出，新光人壽辦理不動產投資時，未審慎評估區域供需，導致廢棄原設計、重辦建照，延誤工期並增加相關成本。

在個資保護方面，金管會查出，新光人壽與某公司簽訂服務合約，留存資料範圍逾越客戶同意內容，另其業務員入口網站帳號權限控管機制不足，均違反個資法相關規定。

金管會依保險法規定，針對內控缺失部分裁罰360萬元；另就個資違規，分別裁罰25萬元及10萬元，並要求新光人壽限期一個月內完成改善並提報。