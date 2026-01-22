哈日族注意！台企銀日圓定存年利率10% 最低門檻日幣50萬元起

為滿足客戶的多元外幣資產配置需求，台灣企銀自即日起推出「外幣優利定存專案」，提供四種外幣的優惠定存利率，幣別涵蓋美元、澳幣、歐元及日圓，限以新資金或新台幣換匯辦理。其中，在「換匯優利定存」方案中，提供客戶輕鬆完成「換匯＋定存」一站式服務，尤其在日圓換匯優利定存部分，只要起存金額達50萬日幣以上辦理七天定存，可享有七年期年利率10%。

台灣企銀說明，本次專案分為「新資金優利定存」及「換匯優利定存」兩類，凡符合最低承作金額美元、澳幣及歐元1,888元起，或日幣188,888元起，即可於全台各分行臨櫃辦理，定存天期最短七天，最長12個月，提供客戶需求選擇適合的天期進行外幣資產配置。

其中在換匯優利定存方案當中，最短的七天定存天期，包含美元、澳幣、日幣，其中，美元及澳幣起存金額皆為5,000美元及5,000澳幣以上，七天期年利率分別可享4.2%及4.5%；另外，日幣起存金額則為50萬元日幣以上，七天期年利率可享10%年利率。

台灣企銀舉例，以辦理日圓的「換匯優利定存」為例，在分行臨櫃結購50萬日圓後辦理7天定存，7天（年利率10%）的利息收益與10點（0.001）匯率優惠，合計能將資產輕鬆放大超過3千日圓，有計畫春季赴日旅遊的民眾可把握這波甜甜的優惠，讓日圓有感增值。

台灣企銀也表示，專案自即日起開放至今年4月30日止，限分行臨櫃辦理，如有外幣資產配置需求或旅遊計畫的客戶，把握這波新春優惠，為自己規劃新一年度的財富成長。