去年12月 五大銀行新承做房貸金額回升至600億元之上
央行公布114年12月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.163％，較11月的2.119％上升0.044個百分點，主要因周轉金貸款利率較11月上升所致。若不含國庫借款，上年12月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.166％，亦較11月的2.119％上升0.047個百分點。
五大銀行新承做放款中的購屋貸款金額重回600億元，達635.4億元，利率則下滑至2.298%。
