快訊

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

檢銀攜手防堵犯罪金流 滙豐成首家與高檢署簽 MOU 外銀

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
滙豐銀行為台灣首家與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作意向書的外商銀行，展現滙豐銀行積極反詐、實踐友善金融與公平待客的核心價值。滙豐銀行／提供
滙豐銀行為台灣首家與台灣高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」合作意向書的外商銀行，展現滙豐銀行積極反詐、實踐友善金融與公平待客的核心價值。滙豐銀行／提供

為建構全方位防詐體系，強化跨界聯防實力，滙豐（台灣）商業銀行與台灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），成為台灣首家與臺高檢署簽署此類合作協議的外商銀行。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅於簽署儀式中表示，繼去年底率業界之先導入「環球智能防詐網」，優化阻詐防線後，此次與台灣高等檢察署的合作，更是一項重要的里程碑。透過與台高檢署的合作，結合滙豐集團的AI偵測系統，將能更精準地防禦異常金流，為台灣社會築起一道堅不可摧的金融防護牆。

在法務部部長鄭銘謙見證下，陳志堅與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽下「可疑交易分析機制」MOU，滙豐銀行將與台高檢署展開三大領域的深度合作，嚴防客戶的金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道。

首先，預警偵測優化：滙豐銀行透過分析臺高檢署提供的去識別化詐騙資料，產出可預測態樣，並透過優化偵測模型，發現其他潛在可疑涉及詐欺、洗錢的金融帳戶，並將去識別化的分析成果回饋予臺高檢署，共同研議更精準的預警偵測機制。

其次，風險參數分享：臺高檢署或全國各地檢察署將依偵查犯罪需求，不定期提供「金融帳戶高風險因子、參數及模式」，作為滙豐銀行風險控管的重要參考。

最後，公私聯手打詐：滙豐銀行於內部執行金融帳戶風險控管過程中，將基於防制金融詐欺及洗錢目的，與臺高檢署進行緊密的打詐合作，確保阻詐效能最大化。

詐欺 洗錢 詐騙

延伸閱讀

打詐高手到位！警局長林宏昇上任首日亮牌 台東反詐全面升級

台高檢與滙豐銀簽署「可疑交易分析機制」合作意向書 阻斷不法金流

滿堂紅麻辣鍋洗錢第2波搜索 老闆娘表弟聲押 虎爺台菜負責人交保

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

相關新聞

央行：新青安可能影響房市穩定 凸顯政策平衡重要性

中央銀行於新出爐的季刊中，以專文評論2020年以來台灣健全房市措施的政策效果，值得注意的是，內容對於新青安房貸方案的看法...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

央行季刊：選擇性信用管制有效約束多屋族 新青安顯著改變首購市場

中央銀行最新一期季刊報告，運用聯徵中心個人房屋貸款資料，系統性檢視自2020年以來央行多波選擇性信用管制措施，以及202...

金融福袋 永豐金證券股票禮品卡65萬包大獎倒數

永豐金證券首度跨界超商通路打造「金融福袋」，成功在指數高檔、通膨有感的環境下，精準對接消費者對資產增值的渴求，創造全新「...

新台幣午盤升0.8分 暫收31.62元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.62元，升0.8分，成交金額8.82億美元

迎馬年添喜氣 安泰銀行兩款迎春限量好禮登場

農曆新歲將至，安泰銀行（2849）以丙午馬年為主題，於春節期間推出「安財納福」迎春禮活動，民眾即日起親蒞分行辦理各項業務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。