滙豐銀攜手高檢署打詐 創外商銀行首例

中央社／ 台北22日電

滙豐（台灣）商業銀行今天宣布，已與台灣高等檢察署共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），為台灣外商銀行首例，期盼透過公私部門深度合作，以預警偵測與精準阻詐技術，共創安全的金融生態圈。

滙豐銀今天透過新聞稿表示，近日與高檢署共同簽署「可疑交易分析機制」MOU，將展開預警偵測優化、風險參數分享、公私聯手打詐等3領域的深度合作，嚴防客戶的金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，守護民眾財產與金融安全是銀行的使命，滙豐銀極為重視客戶權益，持續投入集團資源強化阻詐防禦陣線。

陳志堅表示，繼去年底率業界之先導入「環球智能防詐網」，優化阻詐防線後，這次與高檢署合作，更是重要里程碑，結合滙豐集團的人工智慧（AI）偵測系統，將能更精準地防禦異常金流，為台灣社會築起一道堅不可摧的金融防護牆。

滙豐銀說明，近年結合創新科技與跨界資源，強化交易監控系統，建構細緻周全的阻詐體系，同時致力提升客戶對詐騙的防範意識與應對能力；數據顯示，2025年滙豐銀的臨櫃阻詐率較2024年成長1倍。

