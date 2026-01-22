鎖定1億元以上資產客戶 凱基銀私人銀行會員正式上線

凱基銀行22日宣布，自今年起將全面更名財富管理會員制度並新增資產達新臺幣一億元以上適用的「私人銀行會員」，不僅鎖定高資產客群，更展現凱基銀行深耕財富管理領域的企圖心。

根據金管會公布2025年11月底的統計資料顯示，我國高資產「財富管理規模」（AUM）金額已經達2兆0,767億元，年成長50.63%，顯示高資產規模正快速增長，國銀也積極搶攻富豪財管市場，紛紛推出私人銀行財管會員制度與服務。

其中，凱基銀行整合集團資源，建立涵蓋法律稅務、投資信託及企業金融等專家團隊，鎖定私人銀行財管會員，其服務範疇從個人資產管理延伸至家族治理，提供家族資產規劃、企業管理、財富傳承、繼承教育及慈善公益等家族辦公室服務，協助客戶落實資產制度化管理及永續性的家族財富治理。

在金融商品規劃上，凱基銀行以「財富管理 2.0」為核心，聚焦資產配置彈性與資金使用效率。除了推出多元信用評等債券與外國債券拓展投資配置外，更導入金融資產組合融資（Lombard Lending）及保費融資等方案，讓客戶在維持資產配置的同時，也兼顧資金調度靈活性與風險控管，讓資產管理成為支撐個人、家族與企業長期發展的重要後盾。

凱基銀行私人銀行財管會員也享有全方位尊榮權益，涵蓋銀行交易優惠與信用卡專屬禮遇，同時配置全天候私人禮賓侍從秘書服務，提供米其林餐飲預訂、全球五星級飯店入住禮遇、全球機場貴賓室及機場接送服務，並可協助預約安排演唱會、運動賽事、高端健檢及VIP特約門診諮詢，精準滿足客戶的生活品味與健康管理需求。

除此之外，凱基銀行也推出全新財管會員制度，重新梳理財富管理分級架構，針對資產100萬到資產1億元以上的客群，分為KGI Elite 菁英（資產100萬）、KGI Gold 金采（資產300萬）、KGI Platinum 白金（資產1,000萬）、KGI Diamond 鑽石（資產3,000萬）及資產1億元以上的KGI Private私人銀行會員，提供不同客群專屬服務與權益，並滿足客戶在不同財富階段的需求，享受凱基銀行全新財富管理體驗。

為歡慶凱基銀行私人銀行會員正式上線，推出會員專屬限時活動，即日起3月31日止，成功加入或成為凱基銀行私人銀行會員者，除可享美元高利定存優利最高6%優惠外，完成專業財富規劃面談的私人銀行會員，還可享限量歐洲百年居家精品Georg Jensen Bloom置物碗乙份。若成功推薦親友成為凱基銀行私人銀行會員，再享遠東SOGO百貨禮券50,000元推薦禮。