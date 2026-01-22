快訊

債市變數多 法人建議全球化布局

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國就業市場走向與利率決策，以及新任聯準會主席未定等，債市不確定性仍高，預期短期美債殖利率處於高檔區間整理。野村投信指出，今年債券投資應採全球化布局，除了美債更應提高在新興債、金融債等債息收益較高的債種；其次是動態調整。

野村基金（愛爾蘭系列）-全球多元收益債券基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）表示，聯準會已恢復降息周期，未來的降息步伐將是漸進的，主要因通膨仍遠高於聯準會的目標，不過美國政府持續的財政支出將對長期殖利率造成上行壓力。而美國利率下降將促使投資人追求收益，因此殖利率較高的債券相對受益。

賀昱誠指出，現階段特別看好三類債券的表現，首先是金融債，美債殖利率趨陡對銀行收益非常有利，歐洲大型銀行信評高、體質穩健，可發揮固定收益本質，適合做為債券核心資產。其次看好新興市場債，新興市場債券不僅殖利率較高，也會因美元持續下行而受惠。在新興國家中採取多元配置的策略，看好可受惠融入歐盟及歐元區的國家如羅馬尼亞，羅馬尼亞已經是歐盟成員，並正走在（中期）加入歐元區的道路上。羅馬尼亞新近當選的親歐政府已採取多項措施以減少國家財政赤字。這種財政紀律不僅對債券持有人有利，更是羅馬尼亞加入歐元區不可或缺的資格。隨著羅馬尼亞朝向加入歐元區邁進，預期其將經歷利差收斂，有機會增加資本利得。第三類相對看好的是可轉換債券。可轉債兼具股票債券特性，可攻可守，隨著科技股估值日益緊張，基金已轉向涵蓋醫療保健、工業及材料公司的更廣泛的產業。

