搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

金融福袋 永豐金證券股票禮品卡65萬包大獎倒數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券首度跨界超商通路打造「金融福袋」，提供的新戶加碼獎金，足買「第一股0050」。永豐金證券／提供
永豐金證券首度跨界超商通路打造「金融福袋」，提供的新戶加碼獎金，足買「第一股0050」。永豐金證券／提供

永豐金證券首度跨界超商通路打造「金融福袋」，成功在指數高檔、通膨有感的環境下，精準對接消費者對資產增值的渴求，創造全新「金融福袋刮的是未來」新春話題。福袋中的股票禮品卡-好運刮刮卡，提供的新戶加碼獎金，足買「第一股0050」。

台灣人對福袋的狂熱在2026年出現關鍵轉變。永豐金證券打破傳統百貨與超商以實體贈品為主的常態，攜手全家（5903）於2026潮流福袋中，包包附有「股票禮品卡-好運刮刮卡」，成功打造金融福袋。

以市場存股第一名的熱門標的-追蹤大盤指數的元大台灣50（0050）最新收盤價1月19日，新戶至少獲得100元加碼禮，加上禮品卡保底獎金8元起，累計金額已足以買進「第一股0050」。根據永豐金證券豐存股平台「自訂篩選條件」功能顯示，收盤價小於100元的台股/ETF標的，豐存股平台共計有211檔可供刮刮卡中獎人選擇。讓原本娛樂性質的福袋，轉化為可立即行動的理財起點，讓投資不再遙遠，而是日常順手刮開的驚喜。

這場「超商補財庫」的創新模式，也映照出台灣數位理財需求正快速升溫。根據證交所最新統計，2025年全年證券總開戶數再創新高，根據國發會人口推估查詢系統作為母體比對，其中31～40歲滲透率（含重複開戶）驚達7成；超商成功開啟了理財新場景，讓金融服務融入在日常消費中，也翻轉台灣福袋文化常態。

目前，金融福袋銷售已進入白熱化階段。永豐金證券的股票禮品卡-好運刮刮卡，其最高中獎面額2,499元可全額抵扣存股首期本金，因具備可立即使用優勢，引發理財族群熱烈掃貨。隨著65萬包福袋銷售進入最後倒數，最新統計最大獎僅剩最後25席，吸引許多民眾在超商福袋最後倒數銷售時刻，尋找這份具備增值潛力的「金融紅包」。

富達國際調查：台灣退休儲蓄缺口750萬 退休後繼續工作成新常態

富達國際發布調查報告顯示，台灣受訪者表示平均預期退休時需準備約新台幣1,200萬元，然而目前實際累積金額，中位數平均僅約...

今年五大支付趨勢 Visa ：AI 代理購物、穩定幣加速融入金融體系

AI人工智慧、Web 3等新興技術加速成長，重新形塑商務、貿易與金流的運作方式。Visa最新公布2026年五大支付趨勢，...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

新台幣午盤升0.8分 暫收31.62元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.62元，升0.8分，成交金額8.82億美元

迎馬年添喜氣 安泰銀行兩款迎春限量好禮登場

農曆新歲將至，安泰銀行（2849）以丙午馬年為主題，於春節期間推出「安財納福」迎春禮活動，民眾即日起親蒞分行辦理各項業務...

