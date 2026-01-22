2025年國泰證複委託達2.27兆元 連續十年穩居市場龍頭

全球金融市場在2025年歷經重大轉折，寬鬆貨幣政策再度成為焦點。美國聯準會（Fed）自2025年9月啟動降息後，已連續三次調降利率，並於12月宣告停止縮表，市場資金環境明顯寬鬆，推動美股交易熱度升溫。根據券商公會統計，國人透過券商複委託交易海外商品，2025年整年交易金額達新台幣10.75兆元，超越2024年全年7.84兆元，成長近四成，市場熱度高漲。國泰證券在這波海外投資浪潮中表現亮眼，2025年12月單月交易金額高達2,036億元，全年累計2.27兆元，較2024年全年1.61兆元增長逾四成，不僅連續十年蟬聯複委託龍頭地位，更推升國內年度交易金額再創新猷。

面對市場需求與投資趨勢的轉變，並因應美股在國人複委託交易中占比高達近八成，國泰證券於2026年全面調降複委託美股交易手續費，不僅對投資人影響最有感，且讓不同類型的投資策略都能享受超低費率。在個股交易方面，國泰證券將買賣手續費降至超優惠且無低消限制，無論交易金額大小，投資人皆能以划算的費率進行操作。ETF交易則採取簡單透明的計價方式，使投資人能以清晰的成本結構進行全球資產配置。針對長期投資族群，也提供定期定額方案手續費均一價，為小額投資人帶來靈活且經濟的選擇。

隨著投資人資產配置走向多元化，國泰證券不僅在台股經紀業務服務推陳出新，更憑藉專業國際金融服務，致力於完善大眾海外投資生態圈，除了提供低進入門檻的美股、ETF及美債的交易平台服務，更協助投資人透過單筆或定期投資的途徑參與美股市場，長期規律投資累積財富一桶金。