高雄銀行正式開辦高資產財管業務 規劃第2季進駐亞資專區

高雄銀行2025年8月取得金管會同意辦理財富管理2.0業務。取得執照後，即著手進行組織調整、專業人才培訓、內控制度與系統建置，並完成高資產財富管理業務的各項準備作業，22日正式開辦高資產財富管理業務，此舉象徵高雄銀行在財富管理2.0架構下，正式邁入專業化發展的新里程。

高雄銀行高資產財富管理業務，將聚焦於整體資產配置、家族傳承、稅務規劃、境外投資及風險控管等多元需求，並透過提供客製化且具整合性的金融解決方案，協助高資產客戶在穩健經營前提下，兼顧資產保全與長期成長目標，進一步深化與客戶的長期夥伴關係，提升服務價值與黏著度。

在政策布局方面，高雄銀行積極配合高雄市政府推動「亞洲資產管理中心」落地高雄政策，規劃於第2季進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」試辦相關業務。

高雄銀行代理董事長陳勇勝表示，高雄專區的設立，將有助於吸引國際資金、專業人才及金融機構進駐，促進跨境資金流動與專業交流，逐步形成具規模與聚落效應的金融生態圈。高雄銀行身為總行設於高雄的在地銀行，長期深耕南部市場，對區域產業結構與高資產客群需求具備高度掌握，將可充分發揮地緣與市場優勢，扮演連結在地高資產客戶與國際金融市場的重要橋梁。

展望未來，高雄銀行將持續投入專業人才培育、數位金融應用與風險管理機制建置，並深化與國內外金融機構的策略合作，穩健推動財富管理業務成長。陳勇勝也強調，高雄銀行將秉持「穩健經營、專業為本、以客為尊」的核心理念，逐步打造具競爭力的財富管理平台，致力成為高資產客戶長期信賴的金融夥伴，同時為南台灣金融產業升級與亞洲資產管理中心發展持續注入新動能。