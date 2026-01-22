迎馬年添喜氣 安泰銀行兩款迎春限量好禮登場

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
迎馬年添喜氣，安泰銀行推出「金馬納福」金幣，為鋅合金雙面紀念幣，祝福客戶豐收一整年。安泰銀行／提供
農曆新歲將至，安泰銀行（2849）以丙午年為主題，於春節期間推出「安財納福」迎春禮活動，民眾即日起親蒞分行辦理各項業務時，可獲得象徵好運與祝福的新春好禮，數量有限，送完為止。

安泰銀行春節期間推出兩款限定迎春禮，分別為象徵馬年平安興旺的「馬上旺安財貼」，以及以駿馬奔馳為設計概念，象徵財運躍升的「金馬納福金幣」，為鋅合金雙面紀念幣。

安泰銀行表示，「馬上旺安財貼」可張貼於商店收銀區、居家或辦公室的財位處，寓意金銀財富匯聚、福氣綿延不散；「金馬納福金幣」則以新春祝賀為核心意象，傳遞對新的一年財運亨通、事事順遂的美好祝願。

此外，安泰銀行也同步為財富管理會員推出存款專案，協助客戶在丙午馬年穩健布局選擇，其中，美元定存專案「躍馬美利」，針對新資金提供六個月期固定利率，最高優惠利率可達4.28%；台幣定存專案「金馬送利」則針對新資金提供最高1.88%優惠利率。安泰銀行同步推出台幣與美元定存專案，提供民眾多元且穩健的資金運用選擇。

安泰銀行秉持以客戶為核心的服務理念，結合節慶溫度與專業金融服務，誠摯邀請民眾春節期間蒞臨各分行領取迎春禮，同時掌握新春限定的理財機會，為新歲開啟好運與財富新局。

安泰銀行 定存

相關新聞

富達國際調查：台灣退休儲蓄缺口750萬 退休後繼續工作成新常態

富達國際發布調查報告顯示，台灣受訪者表示平均預期退休時需準備約新台幣1,200萬元，然而目前實際累積金額，中位數平均僅約...

今年五大支付趨勢 Visa ：AI 代理購物、穩定幣加速融入金融體系

AI人工智慧、Web 3等新興技術加速成長，重新形塑商務、貿易與金流的運作方式。Visa最新公布2026年五大支付趨勢，...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

新台幣開盤升0.8分 為31.62元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.62元開盤，升0.8分。

外資匯出 台幣震盪逾1角

外資昨（21）日持續撤出台股，成為近期台股與匯市波動主要變數。在外資賣股後同步匯出資金壓力下，新台幣兌美元匯率昨日盤中一...

