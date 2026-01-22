迎馬年添喜氣 安泰銀行兩款迎春限量好禮登場

農曆新歲將至，安泰銀行（2849）以丙午馬年為主題，於春節期間推出「安財納福」迎春禮活動，民眾即日起親蒞分行辦理各項業務時，可獲得象徵好運與祝福的新春好禮，數量有限，送完為止。

安泰銀行春節期間推出兩款限定迎春禮，分別為象徵馬年平安興旺的「馬上旺安財貼」，以及以駿馬奔馳為設計概念，象徵財運躍升的「金馬納福金幣」，為鋅合金雙面紀念幣。

安泰銀行表示，「馬上旺安財貼」可張貼於商店收銀區、居家或辦公室的財位處，寓意金銀財富匯聚、福氣綿延不散；「金馬納福金幣」則以新春祝賀為核心意象，傳遞對新的一年財運亨通、事事順遂的美好祝願。

此外，安泰銀行也同步為財富管理會員推出存款專案，協助客戶在丙午馬年穩健布局選擇，其中，美元定存專案「躍馬美利」，針對新資金提供六個月期固定利率，最高優惠利率可達4.28%；台幣定存專案「金馬送利」則針對新資金提供最高1.88%優惠利率。安泰銀行同步推出台幣與美元定存專案，提供民眾多元且穩健的資金運用選擇。

安泰銀行秉持以客戶為核心的服務理念，結合節慶溫度與專業金融服務，誠摯邀請民眾春節期間蒞臨各分行領取迎春禮，同時掌握新春限定的理財機會，為新歲開啟好運與財富新局。