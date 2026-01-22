國泰世華新加坡分行提供馬可波羅融資 助承建台灣46.7億元海洋研究船

跨境金融服務布局再度取得亮眼進展，國泰世華銀行宣布，在新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）支持下，為新加坡馬可波羅海業有限公司（Marco Polo Marine Ltd）旗下馬可波羅船廠（Marco Polo Shipyard Pte Ltd），量身打造以最長六年的融資保證方案，協助承攬台灣國家海洋研究院之海洋研究船建造案，總額達新台幣46.7億元。此案不僅展現國泰世華推動客製化融資架構的專業能力，更讓跨境金融服務成為企業深化國際布局重要助力。

國泰世華新加坡分行表示，國泰世華致力提供企業全方位跨境金融解決方案，海洋研究船建造具備高規格、長工期、高履約要求等特性，對於企業財務彈性與資金調度更是一大挑戰。此次透過嚴謹風險管理機制，為馬可波羅船廠量身規劃融資保證結構，有效協助企業降低履約與交付期的資金壓力，提升營運效率。國泰世華亦特別感謝新加坡企業發展局在此交易中的支持，充分展現公私部門攜手合作、共同提升新加坡企業承接大型區域專案能力的具體成果。

此艘新造海洋研究船總噸位達4,000噸，將導入先進綠能與節能技術，包括符合水下噪音要求的低噪音操作標準（Underwater Noise Notation, UWN），可避免干擾環境並減少對海洋生態衝擊。同時配置電池儲能系統與廢熱回收設備，提升能源效率之際，亦能減少熱汙染與碳排放，減少環境負荷，可望提升區域海洋科學研究能量，推動藍色經濟1的永續發展。

新加坡馬可波羅海業有限公司表示，此次與國泰世華銀行合作，並在新加坡企業發展局的支持下，使公司在執行並交付高規格且複雜的造船專案中，具備財務保障優勢，不僅強化企業承攬區域大型合約的能力，亦進一步奠定穩健發展的長期布局。

國泰世華深耕東協、布局國際有成，目前營運據點橫跨亞洲11地、逾67個據點，並於東協中的新加坡、越南、馬來西亞等9國設有分行或辦事處，為台資銀行在東協市場布局最廣的金融業者之一。隨著全球經貿環境快速變動，企業對於跨境金融服務的深度與韌性需求持續提升，已不再只是「資金」，更是「競爭力加速器」。未來，國泰世華將持續深化國際布局基礎，針對海事、能源及大型基礎建設工程等領域，提供企業客製化跨境授信與結構性融資規劃等全方位金融服務，致力成為企業最信賴的長期金融夥伴。