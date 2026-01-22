富達國際調查：台灣退休儲蓄缺口750萬 退休後繼續工作成新常態

富達國際發布調查報告顯示，台灣受訪者表示平均預期退休時需準備約新台幣1,200萬元，然而目前實際累積金額，中位數平均僅約450萬元退休儲蓄缺口達750萬，退休後繼續工作成新常態。

最新《全球情緒調查報告》，情緒健康方面，67%台灣受訪者對未來感到樂觀，經常感覺平穩、希望與自信等正向情緒，比例較前一年的57%明顯上升。

45%對於每日財務、43%對於個人儲蓄狀況感到良好，亦較前一年的28%和29%顯著提升。

儘管如此，台灣民眾的壓力來源出現結構性轉變。相較前一年，這次調查顯示「儲蓄足夠退休金」取代「通膨導致生活成本增加」，成為最多人的壓力來源。

在退休規劃方面，台灣民眾最主要的三大擔憂仍為退休後的健康問題52%、退休儲蓄過早用盡34%、非預期的突發事件32%。顯示即便短期經濟壓力緩減，長壽風險與退休財務安全仍是難以忽視的長期課題。

根據調查，台灣受訪者表示平均預期退休時需準備約新台幣1,200萬元，然而目前實際累積金額中位數平均僅約450萬元。

此外，民眾平均約在36歲才開始為退休儲蓄，並預期62歲退休，反映整體準備時間相對有限，進一步突顯提早規劃與長期投資的重要性。

其中，30%受訪者表示計畫於退休後，至少維持兼職的工作，並有48%表示會考慮這樣做。

值得關注的是，退休後持續工作的動機明顯分化，45%民眾表示基於必要的財務考量，52%則希望藉

此維持社交連結。此現象顯示退休已從單一時間點，轉變為生活型態的重塑。

富達國際大中華區銷售業務負責人暨富達投信董事長李少傑表示，今年的調查顯示，台灣民眾情緒明顯提升，對未來更有信心，但同時也更意識到退休準備的實際挑戰。隨著壽命不斷延長，退休規劃已不只是要存多少錢，而是如何在更長的人生中，兼顧資產的累積與提取。