強化金融防詐防制 外商銀首例！滙豐銀行攜手高檢署簽署合作意向書
滙豐(台灣)銀行與臺灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書(MOU)，成為台灣首家與臺高檢署簽署此類合作協議的外商銀行，展現滙豐銀行積極反詐、實踐友善金融與公平待客的核心價值，更期盼透過公私部門深度合作，以預警偵測與精準阻詐技術，共創安全的金融生態圈。
滙豐(台灣)銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅於簽署儀式中強調：「守護民眾財產與金融安全是銀行的使命，滙豐銀行極為重視客戶權益，持續投入集團資源強化阻詐防禦陣線。繼去年底率業界之先導入『環球智能防詐網』，優化阻詐防線後，我們此次與臺灣高等檢察署的合作，更是一項重要的里程碑。透過與臺高檢署的合作，結合滙豐集團的AI偵測系統，我們將能更精準地防禦異常金流，為台灣社會築起一道堅不可摧的金融防護牆。」
在法務部部長鄭銘謙見證下，滙豐銀行總經理陳志堅與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽下「可疑交易分析機制」MOU，滙豐銀行將與臺高檢署展開三大領域的深度合作，嚴防客戶的金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言