國泰寒冬送暖 瑞芳傳愛學子

飄起微雨的瑞芳山區，聚集許多身穿黃背心的國泰志工，「2025國泰寒冬送暖」活動，19日前進新北瑞柑國小，國泰安排精彩表演，現場更進行反詐騙觀念宣導，孩子互動熱烈，充滿著笑聲的小小禮堂，用熱情退去了低溫，洋溢著滿滿的暖意。

關懷偏鄉24年不間斷 走進225所小學創新高

由國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同舉辦的「2025國泰寒冬送暖」，共前進16個縣市、225所偏鄉學校，傳遞愛心給全台1.8萬名孩童，創下歷年新高；這次有更多國泰志工實際走入校園，活動範圍也擴及花蓮縣光復鄉受風災影響的學校，以及與「為台灣而教」（Teach For Taiwan）合作的學校。以行動關心偏鄉，撒下愛的種子，讓善的循環帶來正面力量。

國壽總座爭取進校園 感受BETTER TOGETHER

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰本著「取之於社會、用之於社會」的企業理念，透過寒冬送暖陪伴偏鄉孩子長大，散播祝福到台灣需要的角落，「每年我都會跟基金會爭取參與寒冬送暖，除了是心意，也是傳承，感受到師生的熱情回饋，尤其孩子開心的笑容很令人紓壓。」

他也感受到孩子詐騙意識的提升，透過互動遊戲，希望能種下阻詐幼苗，「提升金融意識很重要，未來，也許是孩子協助家人守護資產。」劉上旗也感謝龐大的國泰志工提供後援，願意走進校園付出愛心，共創「BETTER TOGETHER」的美好未來。

國泰人壽副總經理黃謀勇也分享，透過國泰人的愛心匯聚，藉由寒冬送暖傳遞「共創更好」的品牌價值。「希望同仁透過實際行動展現影響力，推動正向力量，讓孩子感受到溫暖。」瑞柑國小乃瑞春校長說，感謝國泰持續24年來送暖到偏鄉，也勉勵孩子未來有成就要回饋社會，讓「給人幸福，就是幸福」的善念持續循環。

賓主精彩節目大逗陣 孩子們KPOP熱場互動

瑞柑國小為了歡迎國泰志工到來，特別準備了精采的開場KPOP舞蹈及幽默風趣的對口相聲，一開始就炒熱活動氣氛；國泰也邀請魔術師星星葛格以精湛的神奇技法，與孩子熱烈互動，接力演出的世界冠軍小丑秀逗趣可愛，吸引觀眾目光；特別的是，稱霸多年的國泰女籃與國泰女桌的選手們，也一同參與活動，持續擴大公益慈善與永續培力的量能。

國泰女籃女桌首次參與 分享力量與歡樂

奧運國手、國泰女桌陳思羽精彩的《詐裂獲全勝》舞蹈演出，為「金融小學堂」揭開序幕，女桌與女籃球員也輪番上陣，出題目考驗孩子對於詐騙情境的應對，以貼近日常生活的案例，傳遞反詐騙與因應方式，建立起基本防詐意識，讓校園成為預防詐騙的第一道防線，孩子踴躍爭取問答機會，人人都想獲得國手簽名球拍等有獎徵答小禮物；活動結束後，還有許多孩子逗留在現場不願離去，因為想跟女桌、女籃球員們合影、索取簽名。

國泰女籃總教練鄭慧芸笑說，「被孩子的可愛，溫暖到快融化了！」她也期待球員能透過送暖活動，把在球場上的力量分享給更多人，藉由分享一點點的愛，匯聚成更強大的能量；國泰女桌總教練劉俊麟也表示，第一次帶著球員走進偏鄉，深刻感受到孩子的熱情與配合度，「希望未來有機會，能跟球員與孩子有更多互動。」球員陳思羽也說，寒冬送暖很有意義，國泰人讓美好的善念流動，也期待孩子都能開朗快樂地長大。