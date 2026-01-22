聽新聞
0:00 / 0:00

馬年開運 台新銀推金庫納財禮盒

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新銀限量馬年開運禮亮相，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，組合成獨家的「發財開運三祕技」。圖／台新銀行提供
台新銀限量馬年開運禮亮相，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，組合成獨家的「發財開運三祕技」。圖／台新銀行提供

迎接充滿機運的馬年，台新銀行於全台分行準備多款馬年開運好禮，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計的「金庫納財禮盒」，期盼在多變市場環境中，陪伴客戶穩健布局與長期成長，為財富創造永續動能。

個人金融事業總處執行長包國儀表示，今年是台新金控與新光金控攜手同行元年，推出的「金庫納財禮盒」以「雙馬奔馳 駿啟新局」為設計核心理念，象徵兩匹駿馬並肩啟程、協力並進，共同奔向嶄新的未來。

禮盒外觀象徵穩固資產的財富金庫，壓印精緻馬形圖騰，寓意祥獸守護金庫，傳遞台新銀「守護財富、長久相伴」的品牌承諾，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，組合成獨家的「發財開運三祕技」。

祕技一為「雙馬奔騰開運水」，瓶身以雙馬馳騁於山水之間為意象，象徵穩固與源源不絕的生機，帶來資產增長。

祕技二是「馬年紅包袋」，結合書法與馬年意象的「福」與「賀」，寓意納福聚財、祝賀資金流動順暢。

祕技三為「開運發財金」，經金山財神廟祈福加持，設計為金馬蹄結合金幣造型。馬蹄向上寓意「接住好運、聚集財氣」，象徵財富穩穩在手、福運長久相隨。

此外，台新銀於全台分行準備五萬八千八百八十八份經金山財神廟祈福的開運發財金、八萬八千八百八十八瓶吸附滿滿銀行金庫財氣的開運水，以及五千八百八十八個ＹＢＯ兒童會員專屬的馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。

台新

延伸閱讀

淡水稅捐處邀大師揮毫 捐雲端發票送春聯迎馬年

兆豐銀行發財水、發財米來了！2月起全台各分行限量贈送

TPBL ／春節主題企劃登場 「馬喜為丟籃球」陪球迷熱鬧迎新年

竹北春聯「如意馬」亮相 鄭朝方攜書法名家葉國居揮毫

相關新聞

壽險業2025年誕生17張「百億神單」！銷售近3200億元 寫近年新高

聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，投資環境相對樂觀，激勵壽險保單銷售暢旺，2025年壽險業誕生了17張「百億神單」，...

赴美投資潮來了！對美曝險破4兆元一路飆 銀行卻憂心這件事

台美關稅談判後，國銀對美國曝險將迎新一波擴張。據金管會統計，2025年底國銀對美國曝險額達4兆2,418億元，占整體海外...

兆豐銀行發財水、發財米來了！2月起全台各分行限量贈送

迎接馬年新春，兆豐銀行今年特別規劃多款春節限定好禮，準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續...

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

避險意識抬頭 金、銀價飆新高

「拋售美國」情緒升溫，帶動投資避險意識再抬頭，資金明顯轉向貴金屬，美元走弱更進一步放大黃金與白銀的漲勢，不只金價再創新高...

馬年開運 台新銀推金庫納財禮盒

迎接充滿機運的馬年，台新銀行於全台分行準備多款馬年開運好禮，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計的「金庫納財禮盒」，期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。