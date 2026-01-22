運彩2026年銷售目標850億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

台灣運彩昨（21）日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，總經理林博泰在致詞時表示，2025年雖然沒有國際重大賽事的加持，但在主管機關運動部政策支持、所有經銷商共同努力之下，去年銷售達到710億元，突破700億元大關，創下歷史新高。展望今年，林博泰也喊出，今年銷售目標訂為850億元，期盼在三大國際賽事加持之下，再創高峰。

林博泰也指出，2025台灣運彩銷售穩健成長的三大關鍵因素，第一、網球銷售破百億，成為運彩四哥，2025年也迎來網球四哥，銷售突破百億，來到104億，成為破700億的關鍵之一，棒、籃、足則霸榜前三。

二、賽事全天串聯，特別是場中投注的提供，2025提供超過5,000場的場中投注，場次大幅提升近三成，涵蓋全天各個時段。

三、投注通路更便利，2,700家經銷商實體及線上兩個通路齊發，24小時提供投注服務，線上會員人數及投注金額都有顯著的增加。

百億 努力

延伸閱讀

澳網／青少女奪冠、兩度打進決賽 官方24日為詹詠然辦退休儀式

運彩去年銷售710億元再創歷史新高 總座喊出今年目標850億元

網球／30年選手生涯劃句點 詹詠然正式宣告退役

澳網／第一個孩子將誕生 挪威一哥路德待命退賽回家陪產

相關新聞

銀樓金價每錢18,790元創高 專家看後市「不預設上限」

金價再創新高，臺銀黃金存摺昨（20）日收盤寫下每公克4,818元新高，銀樓黃金牌價最高來到每錢18,790元新天價。業者...

外資匯出 台幣震盪逾1角

外資昨（21）日持續撤出台股，成為近期台股與匯市波動主要變數。在外資賣股後同步匯出資金壓力下，新台幣兌美元匯率昨日盤中一...

壽險業去年17張「百億神單」 合計銷售近3,200億元

聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，投資環境相對樂觀，激勵壽險保單銷售暢旺，2025年壽險業誕生了17張「百億神單」，...

2026全球名家瞭望／穩定幣創新迷思與金融風險

加密貨幣近年掀起熱潮，卻始終無法擺脫一個令人不安的問題：加密貨幣是真的能服務公共利益的創新，還是對金融與社會穩定的投機威...

私募投資人門檻 業界促鬆綁

投信投顧公會20日主辦「建議鬆綁私募基金商品合格投資人之人數限制」座談會指出，現行對合於資格條件之投資人銷售的包括私募股...

台新銀放送「雙馬奔騰」開運禮

台新銀行為迎接充滿機運的馬年，於全台分行準備多款馬年開運好禮，與客戶共享新春喜悅，並針對財富管理的貴賓，限量推出精緻設計...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。