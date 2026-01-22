運彩2026年銷售目標850億元
台灣運彩昨（21）日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，總經理林博泰在致詞時表示，2025年雖然沒有國際重大賽事的加持，但在主管機關運動部政策支持、所有經銷商共同努力之下，去年銷售達到710億元，突破700億元大關，創下歷史新高。展望今年，林博泰也喊出，今年銷售目標訂為850億元，期盼在三大國際賽事加持之下，再創高峰。
林博泰也指出，2025台灣運彩銷售穩健成長的三大關鍵因素，第一、網球銷售破百億，成為運彩四哥，2025年也迎來網球四哥，銷售突破百億，來到104億，成為破700億的關鍵之一，棒、籃、足則霸榜前三。
二、賽事全天串聯，特別是場中投注的提供，2025提供超過5,000場的場中投注，場次大幅提升近三成，涵蓋全天各個時段。
三、投注通路更便利，2,700家經銷商實體及線上兩個通路齊發，24小時提供投注服務，線上會員人數及投注金額都有顯著的增加。
