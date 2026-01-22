銀樓金價 每錢衝19,150元

經濟日報／ 記者林勁傑任珮云／台北報導

金價持續飆漲，臺銀黃金存摺昨（21）日盤中首度突破每公克5,000元，銀樓牌價來到每錢19,150元新天價，亦首度站上19,000大關。業者指出，預期農曆過年前有機會站上每錢19,000元已達到，今年見到每錢20,000元的機率非常大。

國際黃金現貨價格昨一舉衝破每英兩4,800美元關口，一度大漲逾百美元。臺銀黃金存摺牌價自開盤後一路節節高升，最高寫下每公克5,004元的歷史價位，新年以來短短14個營業日就上漲超過500元。銀樓黃金牌價則寫每錢19,150元，單單一天就上漲360元。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，目前整體黃金多頭趨勢不變，即使出現下跌，在12%以內都算正常回檔範圍。他估計今年金價可望達每英兩5,000美元，此時國內銀樓牌價將見到每錢20,000元。

星展銀行與滙豐銀行昨日同步舉辦2026年第1季投資展望記者會，兩大外銀看法呈現「同看多黃金」。星展銀預期金價今年下半年可望上看每英兩5,100美元，長天期則持續走升，目標價上修至6,600美元，並預估2030年前後有機會達標。滙豐銀則認為，金價上半年有望挑戰5,000美元關卡。

黃金 金價 銀樓

