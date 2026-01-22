臺銀壽率先採匯率會計新制

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

臺銀人壽近日董事會率先通過，將採用匯率會計新制，擬自2026年度起，就按攤銷後成本衡量（AC）的債務工具，且未對外幣風險組成部分指定避險者，依預期剩餘存續期間攤銷認列其未實現兌換差額，待正式法規發布後配合辦理。

臺銀人壽20日董事會通過，今年起就採取AC攤銷法，為壽險業第一家採用新制，臺銀人壽持有美債部位約80幾億美元，去年整體平均避險比例為六至七成。

為解決壽險業長年花費鉅額成本進行匯率避險卻實質避險效益有限問題，以符合壽險業長期經營特性及財務報表公允表達，金管會依據國際會計準則第1號（IAS 1）等規定，已於去年12月23日發布將修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，並已正式對外進行預告程序30日，受理各界意見表達。

增訂但人身保險業依IAS 1第19段判斷是否符合「極罕見情況」，可偏離IAS 21規定，即外幣資產免再以即期匯率計價。目前大型壽險業，多數會採用匯率會計新制，以降低降險成本。至於是否符合「極罕見情況」，將由各壽險公司董事會決議、會計師簽核，確認自家資金結構適用後，才能將AC部位海外債券改採分期攤銷認列。

