壽險業去年17張「百億神單」 合計銷售近3,200億元

聯準會重啟降息循環，加上全球股市走強，投資環境相對樂觀，激勵壽險保單銷售暢旺，2025年壽險業誕生了17張「百億神單」，追平2021年成績，其中有十張是投資型商品、三張利變型商品，以及四張分紅保單，國泰人壽「月月泰利」、「萬美利」、安聯人壽「吉利發發」銷售突破300億元大關，合計17張保單銷售近3,200億元，為2019年以來新高。

據統計，2025年壽險業共有17張保單銷售金額突破百億元，其中國泰人壽共拿下四張，「月月泰利」後來居上，銷售金額近345億元、「萬美利」銷售金額逾近310億元、「月月永溢」逾245億元、「鑫超月得益」近200億元。國壽表示，持續因應市場趨勢，積極推出多元創新投資型保單，並適時結合新帳戶募集，滿足不同客群的資產增值與保障需求，進一步帶動公司投資型新契約保費成長。

富邦人壽則有四張銷售超過百億元的保單，據了解，包括「美富紅運」銷售逾165億元、「真豐利」逾135億元、「美富優退」逾110億元、「智富紅運」逾100億元。富邦人壽分紅保單創下銷售佳績，顯示市場對美元分紅商品的高度需求。富邦人壽表示，分紅保單讓保戶享有基本壽險保障之餘，還有機會能分享保險公司經營分紅保單的盈餘，是長期規劃的好選擇。

南山人壽「鑫富雙享2」具每月資產撥回機制，契合民眾對退休穩健現金流的需求，加上市場行情帶動， 2025年核保業績逾220億元；新光人壽「美傳家」銷售額超過173億元；凱基人壽「鑫旺來」銷售金額超過130億元；三商美邦人壽（2867）「金世紀多利」銷售金額逾120億元，以及元大人壽「元元致富」銷售金額也突破110億元。

外商壽險百億保單則有四張，安聯人壽「吉利發發」前11月銷售金額達317億元，預估前11月全年可達345億元；安達人壽「富貴大贏家」銷售額210億元；法巴人壽則有兩張，「鴻運雙享」賣出近130億元、「金采年華」銷售額達逾115億元。

回顧過往，2019年銷售超過百億的保單有21張，銷售金額2,887億元，2020年受到疫情影響，銷售超過百億的保單僅剩下九張，銷售1,043億元；而2023年則因為美國聯準會大幅升息，保單買氣明顯衰退，銷售超過百億的保單只剩四張，金額562億元，為近年最低成績；2024年市況好轉，有11張百億保單，銷售金額超過2,300億元。